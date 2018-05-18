В ГД внесли законопроект о штрафах за злоупотребление правом на митинги
Фото: ©РИА Новости/Евгений Одиноков
В Госдуму РФ 17 мая внесли законопроект о штрафах за злоупотребление правом на проведение митингов. Предполагается, что для физических лиц размер штрафа будет составлять от 5 до 25 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч и для юридических — от 20 до 100 тысяч.
Наказание будет грозить за подачу уведомления о мероприятии без цели его проведения, несоблюдение требования об уведомлении властей об отказе от мероприятия или несоблюдение сроков подачи такого уведомления.
Дела об административных правонарушениях будет возбуждать полиция, рассматривать — судьи районных судов.