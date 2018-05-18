В ГД внесли законопроект о штрафах за злоупотребление правом на митинги

В Госдуму РФ 17 мая внесли законопроект о штрафах за злоупотребление правом на проведение митингов. Предполагается, что для физических лиц размер штрафа будет составлять от 5 до 25 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч и для юридических — от 20 до 100 тысяч.