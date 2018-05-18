В РФ предложили ужесточить наказание за распространение ложных данных
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В Госдуму РФ 17 мая внесли законопроект об уголовной ответственности за злостное неисполнение требований суда о прекращении распространения ложной информации или об опровержении данных.
В качестве наказания авторы документа предлагают ввести для частных лиц штраф до 50 тысяч рублей или в размере зарплаты осуждённого за период до шести месяцев, либо обязательные работы до 240 часов, либо исправительные работы до одного года, либо арест до трёх месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.
Согласно проекту, для представителей власти, госслужащих, муниципальных служащих штрафы увеличиваются до 200 тысяч рублей, а срок лишения свободы — до двух лет. Также их могут лишить права до пяти лет занимать некоторые должности или заниматься определённой деятельностью.