Госсекретарь США и глава МИД Швеции обсудили "опасность" "Северного потока — 2"

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Швеции Маргот Валльстрём обсудили по телефону ситуацию вокруг газопровода "Северный поток — 2", сообщает Госдеп.

— Стороны также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе опасность, которую "Северный поток — 2" представляет для европейской энергетической безопасности, — говорится в сообщении ведомства.

Также темой переговоров стала ситуация в КНДР и борьба с терроризмом.