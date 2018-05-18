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Регион
Опубликовано 18 мая 2018, 04:35

Госсекретарь США и глава МИД Швеции обсудили "опасность" "Северного потока — 2"

Фото: &copy; РИА Новости / Сергей Гунеев

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Швеции Маргот Валльстрём обсудили по телефону ситуацию вокруг газопровода "Северный поток — 2", сообщает Госдеп.

— Стороны также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе опасность, которую "Северный поток — 2" представляет для европейской энергетической безопасности, — говорится в сообщении ведомства.

Также темой переговоров стала ситуация в КНДР и борьба с терроризмом.

Проект "Северный поток — 2" представляет собой прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. США выступают против проекта — как сообщали ранее в Госдепе, руководствуясь "геополитическими и энергетическими причинами".

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Александра Вишнякова
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