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Опубликовано 18 мая 2018, 07:22

Стало известно, кто сыграет главного героя во второй части фильма "Оно"

Кадр фильма "Оно"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Оно"/ © Кинопоиск

Перезапуск культовой ленты стал главным открытием этих лет. Теперь же нас ждёт продолжение.

В Сети появилась информация, кто сыграет повзрослевшего Эдди Каспбрака — героя романа Стивена Кинга "Оно". В экранизации 2017 года персонажа играл Джек Дилан Грейзер.

Повзрослевшего на 27 лет Эдди сыграет Джеймс Рэнсон. Он снимался в "Прослушке", "Синистере-2" и "Поколении убийц". Актёр присоединился к Джессике Честейн, которая сыграет в продолжении "Оно" повзрослевшую Беверли Марш. Пеннивайза в продолжении всё так же воплотит Билл Скарсгорд.

Премьера второй части фильма "Оно" запланирована на 5 сентября 2019 года.

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Сергей Сурепин
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