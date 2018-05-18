Стало известно, кто сыграет главного героя во второй части фильма "Оно"

Перезапуск культовой ленты стал главным открытием этих лет. Теперь же нас ждёт продолжение.

В Сети появилась информация, кто сыграет повзрослевшего Эдди Каспбрака — героя романа Стивена Кинга "Оно". В экранизации 2017 года персонажа играл Джек Дилан Грейзер.

Повзрослевшего на 27 лет Эдди сыграет Джеймс Рэнсон. Он снимался в "Прослушке", "Синистере-2" и "Поколении убийц". Актёр присоединился к Джессике Честейн, которая сыграет в продолжении "Оно" повзрослевшую Беверли Марш. Пеннивайза в продолжении всё так же воплотит Билл Скарсгорд.