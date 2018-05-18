Microsoft рассказала, как люди с ограниченными возможностями смогут играть

По словам разработчиков, новая система поддерживает широкий спектр различных устройств ввода.

Компания Microsoft официально анонсировала Xbox Adaptive Controller. Это контроллер для людей с ограниченными возможностями.

Разработчики решили рассказать, как работает гаджет. На лицевой части устройства находятся большая крестовина и две крупные клавиши, на которые пользователь сможет назначить функции любых кнопок привычного контроллера Xbox One. Также на задней стороне гаджета находятся 19 разъёмов 3,5 мм. Каждый из них отвечает за отдельную клавишу джойстика.

По словам Microsoft, в компании заручились поддержкой ряда сторонних производителей, устройства которых можно будет подключить к Xbox Adaptive Controller. Геймеры смогут использовать специальные кнопки, педали и другую периферию.