Европейский суд отклонил протест Netflix

Стриминговая площадка должна будет заплатить 2,5% с доходов от фильма "Немой" в Германии.

Согласно немецкому законодательству, 2,5% с доходов от фильмов, которые получили субсидирование, должны переходить в государственный бюджет. К таким лентам относится "Немой" Данкана Джонса, который 23 февраля вышел в онлайн-кинотеатре Netflix.

Представители сервиса обратились в Европейский суд с протестом и попытались оспорить закон Германии. Прошение отклонили. Европейский суд заявил, что закон не спроектирован исходя из специфики стриминговых сервисов, но его обязаны исполнять все компании потокового вещания в стране.