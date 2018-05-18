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Опубликовано 18 мая 2018, 08:03

Европейский суд отклонил протест Netflix

Кадр фильма "Немой"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Немой"/ © Кинопоиск

Стриминговая площадка должна будет заплатить 2,5% с доходов от фильма "Немой" в Германии.

Согласно немецкому законодательству, 2,5% с доходов от фильмов, которые получили субсидирование, должны переходить в государственный бюджет. К таким лентам относится "Немой" Данкана Джонса, который 23 февраля вышел в онлайн-кинотеатре Netflix.

Представители сервиса обратились в Европейский суд с протестом и попытались оспорить закон Германии. Прошение отклонили. Европейский суд заявил, что закон не спроектирован исходя из специфики стриминговых сервисов, но его обязаны исполнять все компании потокового вещания в стране.

Напомним, фильм "Немой" получил более 1,4 миллиона долларов в рамках программы государственного субсидирования от ведомства German Federal Film Board. Netflix считает, что сервис не должен платить сбор, так как не является немецкой компанией — штаб-квартира европейского подразделения расположена в Нидерландах.

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Сергей Сурепин
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