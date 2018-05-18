Создатели сериала о молодом Бэтмене снимут шоу про его дворецкого

По словам авторов сериала, новое шоу не будет связано со вселенной предыдущей работы Fox.

Кабельная сеть Epix, которая принадлежит кинокомпании MGM, заказала первый сезон сериала "Пенниуорт". Посвящён он будет дворецкому Брюса Уэйна.

События сериала развернутся в 60-е годы в Лондоне. Там бывший десантник Альфред Пенниуорт основывает некую секретную компанию и встречает Томаса Уэйна, отца будущего супергероя.

Над шоу работают авторы "Готэма" — шоураннер и сценарист Бруно Хеллер и режиссёр и продюсер Дэнни Кэннон. "Пенниуорт" никак не будет связан с самим "Готэмом", а Шон Пертви, исполнитель роли Альфреда, не принимает участия в работе.