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Опубликовано 18 мая 2018, 08:43

Владельцы смартфонов удаляют три из десяти приложений в течение месяца

Фото &copy; Pexels

Фото © Pexels

Как показало исследование, пользователи деинсталлируют мобильные игры в 26,2% случаев.

Аналитическая фирма Appsflyer провела исследование. Согласно ему, три из десяти установленных мобильных приложений удаляются в течение 30 дней. Компания проанализировала 110 миллионов установок более чем тысячи разных приложений.

Чаще всего приложения удаляют пользователи из Вьетнама, Бразилии, Индии, Мексики и Филиппин. Реже всего — немцы, американцы, французы и британцы. В Appsflyer связали это с объёмом доступного места на самых распространённых в этих странах устройствах.

Игры удаляют в течение 30 дней после установки в 26,2% случаев. Это один из самых низких показателей среди всех типов приложений. Ниже только у финансовых приложений — 24,1%.

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Сергей Сурепин
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