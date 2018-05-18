Владельцы смартфонов удаляют три из десяти приложений в течение месяца
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Как показало исследование, пользователи деинсталлируют мобильные игры в 26,2% случаев.
Аналитическая фирма Appsflyer провела исследование. Согласно ему, три из десяти установленных мобильных приложений удаляются в течение 30 дней. Компания проанализировала 110 миллионов установок более чем тысячи разных приложений.
Чаще всего приложения удаляют пользователи из Вьетнама, Бразилии, Индии, Мексики и Филиппин. Реже всего — немцы, американцы, французы и британцы. В Appsflyer связали это с объёмом доступного места на самых распространённых в этих странах устройствах.
Игры удаляют в течение 30 дней после установки в 26,2% случаев. Это один из самых низких показателей среди всех типов приложений. Ниже только у финансовых приложений — 24,1%.