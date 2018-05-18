Звезда "Форсажа" планирует показать всему миру свой комедийный талант

Звезда "Форсажа" и "Трёх иксов" Вин Дизель сыграет главную роль в комедийном боевике Muscle. О работе над проектом объявила кинокомпания STX.

Сценарий написали Скотт Тейлор и Уэсли Жермен Джонсон. Подробности сюжета пока не разглашаются. Продюсировать проект будут Саманта Винсент, Реджинальд Хадлин и Байрон Филлипс.

Председатель STX Адам Фогельсон рассказал, что знаком с Дизелем уже более десяти лет. Они вместе работали над "Форсажем". Фогельсон рад, что Вин возвращается к комедийному жанру. Он считает, что фильм может стать для Дизеля началом новой успешной франшизы.