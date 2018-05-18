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Регион
Опубликовано 18 мая 2018, 09:03

Звезда "Форсажа" планирует показать всему миру свой комедийный талант

Фото &copy; Evan Agostini/Invision/AP

Фото © Evan Agostini/Invision/AP

Вин Дизель снимется в комедийном боевике. Новый фильм при его участии получил название Muscle.

Звезда "Форсажа" и "Трёх иксов" Вин Дизель сыграет главную роль в комедийном боевике Muscle. О работе над проектом объявила кинокомпания STX.

Сценарий написали Скотт Тейлор и Уэсли Жермен Джонсон. Подробности сюжета пока не разглашаются. Продюсировать проект будут Саманта Винсент, Реджинальд Хадлин и Байрон Филлипс.

Председатель STX Адам Фогельсон рассказал, что знаком с Дизелем уже более десяти лет. Они вместе работали над "Форсажем". Фогельсон рад, что Вин возвращается к комедийному жанру. Он считает, что фильм может стать для Дизеля началом новой успешной франшизы.

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Сергей Сурепин
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