Звезда "Форсажа" планирует показать всему миру свой комедийный талант
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Вин Дизель снимется в комедийном боевике. Новый фильм при его участии получил название Muscle.
Звезда "Форсажа" и "Трёх иксов" Вин Дизель сыграет главную роль в комедийном боевике Muscle. О работе над проектом объявила кинокомпания STX.
Сценарий написали Скотт Тейлор и Уэсли Жермен Джонсон. Подробности сюжета пока не разглашаются. Продюсировать проект будут Саманта Винсент, Реджинальд Хадлин и Байрон Филлипс.
Председатель STX Адам Фогельсон рассказал, что знаком с Дизелем уже более десяти лет. Они вместе работали над "Форсажем". Фогельсон рад, что Вин возвращается к комедийному жанру. Он считает, что фильм может стать для Дизеля началом новой успешной франшизы.