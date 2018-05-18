В России назвали сроки создания корабля, способного возвращать грузы с орбиты
Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическими аппаратами. Фото: ©РИА Новости/Евгений Биятов
По данным корпорации "Энергия", новый космический аппарат
будет создан на базе пилотируемого корабля "Союз".
К 2022 году в России появится транспортный космический корабль, который сможет возвращать грузы с орбиты нашей планеты на землю. Как уточнили в ракетно-космической корпорации "Энергия", данные корабли будут создаваться на базе пилотируемого корабля "Союз". Но для запуска аппарата на орбиту Земли потребуется использовать ракету-носитель большей грузоподъёмности — "Союз-2.1б".
— Создание корабля "Союз ГВК" планируется завершить в 2022 году, — говорится в сообщении на сайте ракетно-космической корпорации.
На орбиту с собой космический грузовик сможет брать около двух тонн грузов, а возвращать обратно на планету — примерно 500 кг. Также предусматривается возможность утилизации до одной тонны ненужных материалов. Они будут размещаться в отделяемом отсеке корабля и сгорать в плотных слоях атмосферы. Космический грузовик сможет находиться в космосе до 370 суток.
Отметим, пока что возвращать грузы на Землю могут только американские корабли Dragon. Российские "Прогрессы" после ухода с орбиты затапливаются в акватории Тихого океана. В настоящее время на МКС ожидает отправки на Землю около 60 кг груза.