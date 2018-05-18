В России назвали сроки создания корабля, способного возвращать грузы с орбиты

По данным корпорации "Энергия", новый космический аппарат

будет создан на базе пилотируемого корабля "Союз".

К 2022 году в России появится транспортный космический корабль, который сможет возвращать грузы с орбиты нашей планеты на землю. Как уточнили в ракетно-космической корпорации "Энергия", данные корабли будут создаваться на базе пилотируемого корабля "Союз". Но для запуска аппарата на орбиту Земли потребуется использовать ракету-носитель большей грузоподъёмности — "Союз-2.1б".

— Создание корабля "Союз ГВК" планируется завершить в 2022 году, — говорится в сообщении на сайте ракетно-космической корпорации.

На орбиту с собой космический грузовик сможет брать около двух тонн грузов, а возвращать обратно на планету — примерно 500 кг. Также предусматривается возможность утилизации до одной тонны ненужных материалов. Они будут размещаться в отделяемом отсеке корабля и сгорать в плотных слоях атмосферы. Космический грузовик сможет находиться в космосе до 370 суток.