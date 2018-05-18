В продолжении "Чёрной Пантеры" появится новый главной герой

Представители Marvel не отрицают возможности, что в сиквелах будет появляться новая Чёрная Пантера.

На протяжении длительного времени некоторые супергерои Marvel передавали своё дело в руки новых персонажей. Сейчас продюсеры студии говорят о том, что в сиквелах "Чёрной Пантеры" можно ожидать аналогичную ситуацию.

Студия не исключает, что Т'Чалла будет не единственной Чёрной Пантерой в следующих частях фильма. Продюсер ленты Нейт Мур рассказал журналистам о возможности появления второй Пантеры в будущем.