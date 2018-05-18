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Опубликовано 18 мая 2018, 08:13

В продолжении "Чёрной Пантеры" появится новый главной герой

Кадр фильма "Черная пантера"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Черная пантера"/ © Кинопоиск

Представители Marvel не отрицают возможности, что в сиквелах будет появляться новая Чёрная Пантера.

На протяжении длительного времени некоторые супергерои Marvel передавали своё дело в руки новых персонажей. Сейчас продюсеры студии говорят о том, что в сиквелах "Чёрной Пантеры" можно ожидать аналогичную ситуацию.

Студия не исключает, что Т'Чалла будет не единственной Чёрной Пантерой в следующих частях фильма. Продюсер ленты Нейт Мур рассказал журналистам о возможности появления второй Пантеры в будущем.

Само собой Чедвик Боузман ещё будет в роли Чёрной Пантеры, однако нет причин, почему он должен быть единственной Чёрной Пантерой во вселенной Marvel. Никакой конкретной информации по этому поводу пока нет.

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Сергей Сурепин
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