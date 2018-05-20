"Лошарик" против "Сивулфа". Как Россия и США ведут тайную подводную войну

Оглавление "Кто выигрывает Интернет — тот выигрывает войну" Шпионские "колокольчики" Подлодки меняют ориентацию "Российская Арктика должна стать общей" Советский ответ "Одно неловкое движение — и весь мир без связи"

Главной целью любой войны во все времена было всё-таки не поголовное истребление противника, а принуждение его к покорности. Уничтожение живой силы противоборствующей стороны (как фронтовой, так и тыловой) по большому счёту было крайней мерой, применяемой агрессором тогда, когда средствами информационного давления (уговоры, демонстрация силы, бряцание оружием) добиться желаемого результата не удавалось. Опустошённые земли, напрочь лишённые населения, которое должно их обрабатывать, — не лучший вариант для захватчиков.

Поэтому как бы ни помахивали отдельные воинствующие личности ядерными дубинками, а гонка вооружений и все эти стрелялки из автоматов, миномётов и даже ракет — не тот вид войны, который является сегодня предпочтительным. Куда более важным делом современные стратеги-политики считают борьбу за умы, воспитание у будущих порабощённых и колониально зависимых соответствующей психологии. Стало быть, главным видом современной войны, всё чаще называемой гибридной, является информационная блокада и промывание мозгов при помощи агрессивной пропаганды, назойливой агитации и беспардонной лжи.

Война коммуникаций, или, как её ещё называют в западной прессе, кабельная война уже вовсю идёт. Причём во всех ипостасях: пока идеологи бодаются, монтёры режут провода.

"Кто выигрывает Интернет — тот выигрывает войну"

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

По мнению корреспондентов испанского аналитического издания El Confidencial, именно этот лозунг сегодня — главный для тех, кто определяет действия блока НАТО.

"Всемирная паутина крепка своей виртуальной хваткой, способна увлечь словом и образом. Но с технической точки зрения это очень хрупкая сеть. Для прекращения её деятельности необязательно усложнять себе жизнь поиском дорогостоящих высококвалифицированных хакеров, которые обрушат серверы или запустят "червей" в компьютеры. Можно добиться желаемого более простым и эффективным способом: просто порвать кабель. Современные подводные лодки любых классов, стоящие на вооружении как стран НАТО, так и России, в первую очередь "обучаются" именно этому", — утверждает портал.

Атака на кабели, проложенные по морскому дну, — настоящий лакомый кусок для военных. Во-первых, потому что эти коммуникации практически никак не защищены от грубого технического воздействия. А во-вторых, "операция "Обрыв" легко маскируема под обычную безалаберность моряков какого-нибудь рыболовецкого сейнера: ну, капитан спросонья (с похмелья) попутал карту, протащив трал не там где надо.

Кабельная война — изобретение, в общем-то, далеко не новое. Ещё в период Первой мировой войны британские суда резали кабели, соединявшие Германию с остальным миром. Немцы, впрочем, тоже понимали, насколько важно оставить противника без связи не между двумя окопами на одном поле, а глобально, "отсоединяя" друг от друга целые государства. Германские крейсеры в ту же Первую мировую активно рвали телеграфные коммуникации в районе Кокосовых островов — места, где сходились кабели, связывавшие Индию, Австралию, остров Яву и Южную Африку с остальным миром.

Тот факт, что нынешняя сеть линий связи намного мощнее (с точки зрения объёма передаваемой информации) и плотнее, никак не увеличивает её сопротивляемость внешнему воздействию. Достаточно вспомнить ситуацию, возникшую десять лет назад. Тогда в конце января — начале февраля 2008 года в разных частях Ближнего Востока было повреждено пять кабелей, что привело к параличу связи в регионе и оставило не только названную территорию, но и Индию без возможностей выхода в Интернет.

Свежий пример. В конце марта 2018 года обрыв кабеля оставил полностью без Интернета на 48 часов Мавританию, Сьерра-Леоне и частично ещё минимум пять западноафриканских государств.

Шпионские "колокольчики"

Hughes Glomar Explorer. Фото: © AP

США и СССР на протяжении всего срока холодной войны не выпускали подводные коммуникации из поля зрения. Военные эксперты утверждают, что "Штаты регулярно "присасывались" к советским кабелям, устанавливая на них приборы, позволявшие считывать передаваемые импульсы и впоследствии расшифровывать их. Выполняли эту работу специализированные подводные лодки. Крепили к кабелям также гидрофоны, регистрировавшие проход подводных судов противника.

Самым ярким примером "гонки подводных разработок" стало появление Hughes Glomar Explorer — корабля, построенного на деньги нефтяного мультимиллионера Говарда Хьюза для реализации проекта ЦРУ Azorian. Официальным назначением судна было проведение геологоразведочных работ. На деле же корабль должен был поднять затонувшую в марте 1968 года в 750 милях от острова Оаху в северной части Тихого океана советскую подводную лодку К-129.

По официальной версии ВМФ СССР, советская субмарина чрезмерно "хлебнула" воды через устройство для работы двигателя под водой. После чего ПЛ провалилась на глубину 5600 метров, откуда всплыть уже не смогла. Что не удивительно: максимально допустимое погружение для этого типа подлодок составляло 300 м. На бо́льшей глубине корпус давления воды не выдерживал.

Подводная лодка К-129. Фото: © РИА Новости/А. Стешанов

Журналисты из Los Angeles Times в 1975 году опубликовали статью, из которой следовало, что "катастрофа произошла по причине запуска двигателей двух баллистических ракет Р-21 при закрытых крышках пусковых шахт".

Именно к этим ракетам у военного ведомства США был особенный интерес, но утолили они его только частично: Hughes Glomar Explorer смог поднять носовую часть К-129, в которой должны были находиться ракеты, однако можно себе представить, что осталось от них после взрыва и с чем пришлось работать впоследствии американским военным экспертам.

Так или иначе, а первая подводная шпионская операция дала ощутимый толчок конструированию субмарин разведориентации. А рост интереса к информации, бегущей по подводным проводам, усиливал этот импульс.

Первым подводным кораблём, сменившим свою военную ориентацию, стала подлодка USS Halibut, построенная в 1959 году как "корабль атакующего назначения". После того как именно эта лодка обнаружила местонахождение "трупа" К-129, её модифицировали под выполнение задач по "подсматриванию и подслушиванию" в рамках операции IVY BELLS.









Слово bells (колокольчики) в названии присутствует не случайно, но говорит оно не о колоколах, звучащих в честь удачно проведённых американцами акций. Колоколами янки называли камеры, устанавливаемые на интересовавшие их участки проложенных по дну океана коммуникаций. Внутри этих колоколов по несколько дней подряд работали специалисты, "выкачивавшие из нужных кабелей поток импульсов, которые затем расшифровывали, добывая таким образом секретную информацию противника".

Операция проводилась главным образом в Охотском море, практически в советских водах. О цели её, да и о присутствии в них своей подводной лодки американцы Советский Союз не извещали.

Подлодки меняют ориентацию

Мини-подлодка NR-1. Фото: © wikipedia.org

В 1976 году USS Halibut была отправлена на заслуженный отдых в связи с выработкой запланированного ресурса.

На смену ей пришла атомная мини-подлодка (всего 40 метров в длину) NR-1. Сконструирована она была ещё в 1969 году и представлена как судно для производства геологоразведочных работ. На самом деле главной и единственной задачей мини-субмарины, способной погружаться на глубину до 700 метров, была разведка военная, а не геологическая. Вес объекта постарались уменьшить насколько это возможно, а свободное пространство — увеличить. Ради этого установили защиту реактора только спереди — от возможных ударов при столкновении с препятствиями. Чтобы уменьшить дозу облучения, получаемую членами экипажа, им просто сократили срок нахождения в лодке до двух-трёх недель. NR-1 трудилась в качестве бойца невидимого фронта до 2009 года.

По стопам USS Halibut пошла и атомная субмарина номер два американцев — USS Seawolf. На внешней стороне носовой части корабля была надстроена 16-метровая платформа, предназначенная для размещения оборудования, необходимого при производстве глубоководных работ: кессонные камеры и выдвижные салазки, по которым защитные колокола съезжали на дно. В суперсекретных операциях USS Seawolf участвовала с начала 70-х до 1987 года.

Ещё одной лодкой, сменившей ориентацию на разведывательную, была USS Patch. В 1976 году она стала участницей IVY BELLS, а затем и многих других операций. Отправлена на пенсию в 2005 году.

Традиции крупных субмарин ВМС США, перестроенных под разведдеятельность, продолжает сегодня USS Jimmy Carter, получившая 30-метровую внешнюю платформу с рабочим пространством, ангарами для мобильных средств погружения (батискафов), размещения собранных на дне аппаратов и деталей интересующих объектов.

"Российская Арктика должна стать общей"

Фото: © РИА Новости/Илья Тимин

Главным объектом интереса и беспокойства американских ВМС в настоящее время становится Арктика. В основном та часть Ледовитого океана, что омывает российские берега. Причину явления установить несложно: Москва не просто заявила большую северную программу (как военную, так и экономическую), но и последовательно её выполняет. А некоторое повышение среднегодовой температуры в Заполярье обещает таяние льдов больше обычного, что рисует весьма позитивные перспективы для Северного морского пути. Доходы от функционирования которого достанутся России. Что американцам — как кость в горле. Потому и повели они речь о том, что российская Арктика должна находиться в совместном пользовании стран, Северного Ледовитого океана своими территориями касающихся.

Президент Трамп, как известно, в глобальное потепление не верит. Вплоть до выхода страны из общемирового соглашения о мерах по противостоянию этому явлению. Но неверие президента не мешает США считать, что потепление в российских водах Ледовитого океана реально имеется и действовать там надо на опережение, а то эти русские… Они ведь действуют не только на воде и над водой, но и под водой.

Советский ответ

Моряки атомной подводной лодки "50 лет СССР" сидят на скамейках около казармы. Фото: © РИА Новости

Советский Союз ещё в 60-х годах построил комплекс глубоководных станций "Селигер", наблюдательные камеры которого могли опускаться с экипажем на глубину до 2000 метров и без экипажа — на 3000. Рабочие капсулы "Селигера" были привязными, то есть опускались на тросах с корабля-лидера. Но при этом имели собственные двигатели и могли самостоятельно маневрировать в радиусе нескольких сот метров от точки спуска. Советская пресса писала исключительно о мирном применении комплекса — геологоразведка, помощь терпящим бедствие кораблям и так далее. Западные СМИ подозревали систему "Селигеров" и примкнувший к ним 160-й Отдельный дивизион аварийно-поисковых ПЛ специального назначения (сформирован в июле 1975-го) в причастности к морским инцидентам, возникавшим время от времени не только в Арктике, но и в Северной Атлантике, Средиземном и Балтийском морях.

Подводные лодки проекта 971 "Щука-Б" на базе в Гаджиево Мурманской области. Фото: © РИА Новости/Павел Львов

СССР в 60–70-х годах прошлого столетия главным образом строил, выражаясь языком классификации НАТО, крупные субмарины атакующего плана. Малошумящие и малоразмерные атомные ПЛ, ориентированные в основном на разведку и тихую кабельную войну, появились уже в 80-х (многоцелевые лодки проекта 971 "Щука-Б", предшественника современных субмарин проекта 885 "Ясень").

Сейчас подводные глубины бороздят российские подлодки четырнадцати различных проектов, но внимание западных стратегов приковано к одному, именуемому АС-12, или "Лошарик". Атомная ПЛ, по официальной российской военно-морской классификации, атомная глубоководная станция. Своего оружия АС-12 не несёт, зато может погружаться на глубину до 6000 метров. Безоружный "Лошарик" вреда и разрушений способен причинить противнику больше, чем иная ПЛ, упакованная баллистическими ракетами.

Долгое время предназначение АС-12, спущенной на воду в 2003 году, было сокрыто завесой тайны. Однако в октябре 2015 года эксперты Пентагона заявили, что считают "Лошарика" диверсионным аппаратом, задача которого — "установка устройств для разрушения различной подводной инфраструктуры и в первую очередь кабелей связи, что в случае глобального конфликта обернётся серьёзным подрывом работы Интернета, поскольку АС-12 способна разрушить магистральные кабели связи между материками".

"Одно неловкое движение — и весь мир без связи"

Фото: © РИА Новости/М. Попов

Эксперты НАТО пришли к выводу, что "такие российские глубоководные АПЛ, как АС-12, способные находиться на дне на большей части территории мирового океана, имеют крайне опасный потенциал превращения в "субмарину на колесах", то есть, передвигаться по морскому дну колесным способом". А эта способность практически исключает возможность обнаружения подобных аппаратов с помощью акустических и магнитометрических приборов. "Такой аппарат может незаметно подобраться к самым охраняемым объектам и, не будучи обнаруженным, напасть внезапно", уверены американские военно-морские специалисты. Попытки строительства подлодок с выдвижными колесами в США тоже предпринимались, в частности, в проекте NR-1, но к необнаруживаемым акустическими средствами эту субмарину сами американцы не относят. Да и глубина её погружения в несколько раз меньше, чем у российской "коллеги".

Но главной головной болью НАТО является даже не "Лошарик", а беспилотные мини-подлодки типа "Клавесин", проходящие в настоящее время испытания. Стратеги Североатлантического альянса уверены, что "клавесины" будут "приняты в эксплуатацию уже в этом году и тогда создаваемая в Арктике сенсорная сеть оповещения о передвижениях надводных и подводных объектов будет полностью смонтирована и защищена от воздействия извне".