Назван ещё один главный герой продолжения фильма "Оно"

Авторы сиквела продолжают активные поиски актёров на роли повзрослевших главных героев.

Сначала стало известно, кто сыграет повзрослевшего Эдди Каспбрака — героя романа Стивена Кинга "Оно". Теперь очередь дошла до другого персонажа — Стэнли Уриса.

В первой части ребёнка играл Уайатт Олефф. В продолжении эту роль исполнит Энди Бин. Актёр присоединился к Джессике Честейн, которая сыграет в продолжении "Оно" повзрослевшую Беверли Марш. Пеннивайзом по-прежнему будет Билл Скарсгорд.