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Опубликовано 18 мая 2018, 10:09

Назван ещё один главный герой продолжения фильма "Оно"

Кадр фильма "Оно"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Оно"/ © Кинопоиск

Авторы сиквела продолжают активные поиски актёров на роли повзрослевших главных героев.

Сначала стало известно, кто сыграет повзрослевшего Эдди Каспбрака — героя романа Стивена Кинга "Оно". Теперь очередь дошла до другого персонажа — Стэнли Уриса.

В первой части ребёнка играл Уайатт Олефф. В продолжении эту роль исполнит Энди Бин. Актёр присоединился к Джессике Честейн, которая сыграет в продолжении "Оно" повзрослевшую Беверли Марш. Пеннивайзом по-прежнему будет Билл Скарсгорд.

Премьера второй части фильма "Оно" запланирована на 5 сентября 2019 года.

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Сергей Сурепин
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