Поправки в конституцию о сроках замещения должности президента внесли в ГД
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Парламент Чечни внёс в Государственную думу поправки к Конституции РФ "О сроках замещения должности президента Российской Федерации". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента.
Напомним, ранее глава ЧР Рамзан Кадыров призвал подумать о принятии решения относительно продления полномочий главы государства более чем на два срока. По мнению чеченского лидера, народ, Совфед, Госдума или другие государственные институты могли бы инициировать вопрос о проведении всенародного референдума по данному вопросу.
Валентина Матвиенко в свою очередь заявила, что этот вопрос на повестке Совфеда пока не стоит.