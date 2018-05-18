Поправки в конституцию о сроках замещения должности президента внесли в ГД

Парламент Чечни внёс в Государственную думу поправки к Конституции РФ "О сроках замещения должности президента Российской Федерации". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента.

Напомним, ранее глава ЧР Рамзан Кадыров призвал подумать о принятии решения относительно продления полномочий главы государства более чем на два срока. По мнению чеченского лидера, народ, Совфед, Госдума или другие государственные институты могли бы инициировать вопрос о проведении всенародного референдума по данному вопросу.