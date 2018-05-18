В Совфеде не поддержали инициативу продлить полномочия президента до трёх сроков

Сенатор Елена Афанасьева напомнила, что российский лидер Владимир Путин также высказывался против таких изменений.

В Совете Федерации не поддержали инициативу о внесении изменений в Конституцию для увеличения полномочий президента до трёх сроков.

— Я не вижу необходимости внесения таких изменений. Нельзя каждый раз менять Конституцию, когда этого захочется, недопустимо. Мы приняли Основной закон и должны ему соответствовать, — заявила РИА "Новости" зампред Комитета Совфеда по конституционному законодательству Елена Афанасьева.

Сенатор добавила, что если чеченские депутаты считают такие изменения жизненно необходимым, то им стоит инициировать всенародный референдум.