В Совфеде не поддержали инициативу продлить полномочия президента до трёх сроков
Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко
Сенатор Елена Афанасьева напомнила, что российский лидер Владимир Путин также высказывался против таких изменений.
В Совете Федерации не поддержали инициативу о внесении изменений в Конституцию для увеличения полномочий президента до трёх сроков.
— Я не вижу необходимости внесения таких изменений. Нельзя каждый раз менять Конституцию, когда этого захочется, недопустимо. Мы приняли Основной закон и должны ему соответствовать, — заявила РИА "Новости" зампред Комитета Совфеда по конституционному законодательству Елена Афанасьева.
Сенатор добавила, что если чеченские депутаты считают такие изменения жизненно необходимым, то им стоит инициировать всенародный референдум.
Ранее парламент Чечни внёс в Государственную думу поправки к Конституции РФ "О сроках замещения должности президента Российской Федерации".