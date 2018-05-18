Число проданных копий GTA V превысило население Вьетнама

Продажи игры уже превысили 95 миллионов копий. Это больше, чем население Вьетнама. Если такой темп продаж сохранится и дальше, то уже этим летом игра преодолеет рубеж в сто миллионов реализованных копий.

Также из отчёта компании стало известно, что каждые три месяца игра расходится тиражом в пять миллионов копий: в феврале было продано 90 миллионов, а в ноябре прошлого года — 85 миллионов. При этом GTA V вышла пять лет назад.