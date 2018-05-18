Звезда "Железного человека" работает над сериалом про искусственный интеллект

Компания объявила, что сериал будет состоять из восьми эпизодов. Продолжительность каждого — час. Показывать сериал будут в следующем году только по подписке YouTube Red.

Название документального сериала пока не озвучивается. Роберт Дауни-младший выступит в качестве ведущего и будет рассказчиком. Помимо него в сериале появятся учёные, занимающиеся исследованиями того, как искусственный интеллект трансформирует работу и жизнь людей сегодня и в будущем.