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Регион
Опубликовано 18 мая 2018, 13:58

Звезда "Железного человека" работает над сериалом про искусственный интеллект

Фото &copy; REUTERS/Toby Melville

Фото © REUTERS/Toby Melville

Новое шоу, которым занимается Роберт Дауни-младший, станет эксклюзивом для платформы YouTube Red.

Актёр Роберт Дауни-младший и его супруга, продюсер Сьюзан Дауни, работают над документальным сериалом для YouTube. Шоу посвятят искусственному интеллекту.

Компания объявила, что сериал будет состоять из восьми эпизодов. Продолжительность каждого — час. Показывать сериал будут в следующем году только по подписке YouTube Red.

Название документального сериала пока не озвучивается. Роберт Дауни-младший выступит в качестве ведущего и будет рассказчиком. Помимо него в сериале появятся учёные, занимающиеся исследованиями того, как искусственный интеллект трансформирует работу и жизнь людей сегодня и в будущем.

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Сергей Сурепин
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