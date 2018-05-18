Медведев предложил назначить Топилина главой Минтруда

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил президенту России Владимиру Путину переназначить Максима Топилина на пост главы Министерства труда и соцзащиты.

Отметим, что Топилин занимал данный пост в предыдущем составе кабмина с мая 2012 года.

Сейчас в Сочи проходит встреча президента РФ Владимира Путина и российского премьера Дмитрия Медведева, где глава правительства представляет лидеру страны кандидатуры на министерские посты.