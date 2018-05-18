Медведев предложил назначить Топилина главой Минтруда
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил президенту России Владимиру Путину переназначить Максима Топилина на пост главы Министерства труда и соцзащиты.
— Министр труда и соцзащиты — Топилин Максим Анатольевич, — отметил Медведев.
Отметим, что Топилин занимал данный пост в предыдущем составе кабмина с мая 2012 года.
Сейчас в Сочи проходит встреча президента РФ Владимира Путина и российского премьера Дмитрия Медведева, где глава правительства представляет лидеру страны кандидатуры на министерские посты.