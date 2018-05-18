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Регион
Опубликовано 18 мая 2018, 14:43

Медведев предложил Алексея Гордеева на пост вице-премьера

Фото: &copy; РИА Новости / Сергей Гунеев

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев представил президенту РФ Владимиру Путину Алексея Гордеева в качестве кандидата на пост вице-премьера. Как предполагается, он будет курировать агропромышленный комплекс.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев предлагал экс-руководителя Минсельхоза Алексея Гордеева на должность вице-премьера, который отвечает за сельское хозяйство.

Гордеев является доктором экономических наук. С 2004 по 2009 год занимал пост главы Минсельхоза. В 2009–2017 годах был губернатором Воронежской области.

В конце декабря прошлого года российский лидер Владимир Путин досрочно прекратил его полномочия на посту главы Воронежской области и назначил полпредом в ЦФО.

Гордеев является членом Высшего совета партии "Единая Россия". Он также заслуженный работник сельского хозяйства России, заслуженный экономист.

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Александр Юнашев
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