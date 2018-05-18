Медведев предложил Алексея Гордеева на пост вице-премьера

Премьер-министр России Дмитрий Медведев представил президенту РФ Владимиру Путину Алексея Гордеева в качестве кандидата на пост вице-премьера. Как предполагается, он будет курировать агропромышленный комплекс.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев предлагал экс-руководителя Минсельхоза Алексея Гордеева на должность вице-премьера, который отвечает за сельское хозяйство.

Гордеев является доктором экономических наук. С 2004 по 2009 год занимал пост главы Минсельхоза. В 2009–2017 годах был губернатором Воронежской области.

В конце декабря прошлого года российский лидер Владимир Путин досрочно прекратил его полномочия на посту главы Воронежской области и назначил полпредом в ЦФО.