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Опубликовано 18 мая 2018, 14:57

По мотивам компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. выйдут фильм и сериал

Фото &copy; GSC Game World

Фото © GSC Game World

Информация об этом стала известна благодаря странице разработчиков на сайте по поиску работы.

Компания GSC Game World обновила свою страницу на украинском сайте для поиска работы. Теперь там есть информация, которая свидетельствует о работе над новыми проектами — и это не игры.

Согласно информации, которая указана на соответствующем сайте, сейчас студия занимается разработкой второй части S.T.A.L.K.E.R. Также там указано, что у команды есть планы на создание фильма и сериала по мотивам успешной компьютерной игры. Пока вакансии на соответствующий проект опубликованы на сайте не были.

Напомним, 16 мая стало известно, что GSC Game World работает над S.T.A.L.K.E.R. 2. Предыдущая часть вышла в 2007 году.

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Сергей Сурепин
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