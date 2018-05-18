Госдума одобряет. Слуцкий назвал Лаврова сильнейшим из глав МИД на планете

По мнению парламентария, другого кандидата для продвижения задач внешнеполитической повестки РФ сложно представить.

Депутаты Госдумы приветствуют решение руководства страны о назначении Сергея Лаврова на пост министра иностранных дел России, так как он является одним из сильнейших глав дипведомств на планете. Об этом заявил глава Комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

— Сергей Викторович Лавров — знаковая фигура для сегодняшней России, один из сильнейших, без преувеличения и личной комплиментарности, министров иностранных дел на планете, чрезвычайно эффективный переговорщик, — сказал Слуцкий.

По словам парламентария, "сегодня даже сложно представить кого-либо другого для эффективного продвижения задач по реализации внешнеполитической повестки России".

Завершая свою речь, Cлуцкий заявил, что депутаты и члены Комитета Госдумы по международным делам приветствуют решение руководства страны о назначении Лаврова на пост главы МИД РФ.