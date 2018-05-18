Стивен Спилберг и Леонардо Ди Каприо снова работают вместе
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В этот раз легендарный режиссёр и популярный актёр хотят экранизировать биографическую книгу.
Леонардо Ди Каприо и Стивен Спилберг ведут переговоры насчёт совместного участия в создании масштабной биографической ленты о жизни восемнадцатого президента США Улисса Гранта. Спилберг выступит режиссёром, а Ди Каприо сыграет главную роль.
Права на экранизацию биографии Гранта за авторством Рона Черноу в ноябре 2017 года приобрели Lionsgate и продюсерская компания Ди Каприо Appian Way. Сценарий напишет Дэвид Джеймс Келли, работавший с Lionsgate и Appian Way над фильмом "Робин Гуд: Начало".
Напомним, сейчас Спилберг и Ди Каприо заняты другими проектами. В частности, Спилберг планирует начать работу над пятым "Индианой Джонсом", а Ди Каприо в ближайшем будущем приступит к съёмкам в фильме "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино.