Стивен Спилберг и Леонардо Ди Каприо снова работают вместе

В этот раз легендарный режиссёр и популярный актёр хотят экранизировать биографическую книгу.

Леонардо Ди Каприо и Стивен Спилберг ведут переговоры насчёт совместного участия в создании масштабной биографической ленты о жизни восемнадцатого президента США Улисса Гранта. Спилберг выступит режиссёром, а Ди Каприо сыграет главную роль.

Права на экранизацию биографии Гранта за авторством Рона Черноу в ноябре 2017 года приобрели Lionsgate и продюсерская компания Ди Каприо Appian Way. Сценарий напишет Дэвид Джеймс Келли, работавший с Lionsgate и Appian Way над фильмом "Робин Гуд: Начало".