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Опубликовано 18 мая 2018, 16:58

Создатели Siri обучат искусственный интеллект человечности с помощью StarCraft

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Исследования проводят в рамках программы одного из управлений Министерства обороны США.

Компания SRI International теперь сотрудничает с Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США. Эта организация занимается новыми технологиями, которые можно будет в перспективе использовать вооружённым силам.

Что же касается фирмы SRI International, то до этого она была причастна к созданию голосового помощника Siri. Сейчас компания участвует в программе "Непрерывного машинного обучения".

Стороны займутся изучением "снов" нейронных сетей. Также специалисты будут обучать искусственный интеллект имитировать человеческую память. Задача — заставить искусственный интеллект действовать аналогично биологическим процессам, которые происходят в мозге. Всё это позволит компьютеру действовать в ситуациях, которые не учитывались в материалах для тренировки. Машина при этом будет ориентироваться в новых для неё условиях, а также запоминать их.

Для обучения нейронных сетей специалисты используют игру StarCraft. Стратегию Blizzard неоднократно применяли для целей подобного характера. Именно на ней тренировалась сеть DeepMind, созданная Google.

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Сергей Сурепин
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