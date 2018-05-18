Создатели "Игры престолов" могут снять несколько концовок сериала

Эмилия Кларк, исполнительница роли Дейенерис, рассказала, что у финального сезона шоу может быть несколько концовок.

Кларк заявила, что актёры сами не знают, чем завершится сериал "Игра престолов". В частности, у актрисы нет понимания, чем она будет заниматься в сериале дальше.

Я серьезно. Думаю, они снимают кучу всего, много разных концовок. И не говорят нам, что будет на самом деле. Думаю, они не доверяют даже нам. Эмилия Кларк

Слухи, что "Игра престолов" может получить несколько финалов, впервые появились после слов представителя канала HBO Кейси Блойза. Он заявил, что канал планирует снять множество версий, чтобы никто не понимал, что произойдёт. По его словам, это необходимость в продолжительном шоу.

Таким образом, авторы сериала смогут обезопасить себя. Даже если хакеры сольют в сеть последний сезон до финального выпуска, не будет уверенности, что слита была именно та версия, которая попадёт в заключительный монтаж.