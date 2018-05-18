Дэдпул высмеял киновселенную Marvel

Одиозный персонаж фильмов по мотивам комиксов выпустил видео о "первых 10 годах" своей франшизы.

Вышел очередной рекламный ролик "Дэдпула-2". Главный герой в этот раз издевается над фильмами Marvel. Он пародирует, как компания праздновала десятилетие своей киновселенной.

Дэдпул рассказал, как идея про его сольный фильм родилась ещё в 2008 году. Он упомянул в том числе и неудачи. В частности, появление в "Росомахе" и "Зелёного фонаря", что "совершенно не помогло" карьере Райана Рейнольдса.

Вместе с этим Дэдпул заявил, что не в курсе, как в 2015 году в Сети появился тестовый ролик "Дэдпула". Герой признался, что после запуска картины в производство он ушёл в мощный кокаиновый загул.