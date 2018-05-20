Ищи шпионов и мучай родителей. Забытые заповеди первых пионеров

Оглавление "Будь готов" Забытые заповеди Счастливое советское детство Вожатый с маузером От кошмара родителей до помощи

Предтечей советского пионерского движения и его злейшим врагом стал скаутизм, появившийся в начале ХХ века. Его создателем был полковник британской армии Роберт Баден-Пауэлл, ветеран Англо-бурской войны.

Полковник британской армии Роберт Баден-Пауэлл. Коллаж © L!FE Фото: © Wikipedia.org

Будучи на войне, полковник заметил, что плохо обученные и имеющие слабое вооружение буры всё равно оказывают очень серьёзное сопротивление англичанам за счёт своего прекрасного знания местности и использования всех её плюсов. Тогда как британские офицеры и солдаты практически не имеют подобных знаний. После этого Баден-Пауэлла и озарила мысль. Почему бы не начать обучать будущих призывников ориентированию на местности?! Заодно и приучать их к дисциплине, выносливости и т.п. вещам, крайне важным для военного. Это будет большая экономия времени и средств для британского бюджета, а британская армия получит отлично подготовленных солдат.

Однако найти подход к подросткам не так-то просто. В конце концов полковник решил, что лучше всего сделать это через игру. Поскольку он был военным, то разработки пришлось позаимствовать у другого человека — канадского писателя Сетон-Томпсона. Он в это время развивал систему пионеринга (позднее это название позаимствовали в СССР), но делал это с другими целями. Писатель был поклонником индейской культуры и стремился научить подростков жить в гармонии с природой. Отдельные методики обучения через игру британский офицер и позаимствовал у канадского писателя.

Писатель Сетон-Томпсон. Коллаж © L!FE Фото: © Wikipedia.org

Хотя скаутское движение явно поддерживалось британскими военными, чрезмерного бряцания оружием там старались избегать. В основном скаутов учили наблюдательности, выносливости, неприхотливости, умению выживать в дикой природе, ориентироваться в незнакомой местности, оказывать первую помощь и другим в общем-то полезным вещам. И, конечно, послушанию и патриотизму.

Популярность скаутского движения заметили и в других странах, и они наперебой стали создавать скаутские организации на свой манер. Не обошла эта мода стороной и Россию.

Скаутское движение в России появилось за несколько лет до Первой мировой войны и набрало немалую популярность. В скаутских отрядах состояли даже юные представители императорской фамилии, включая наследника престола Алексея Николаевича.

Революция и Гражданская война внесли серьёзные коррективы в существование движения. Вначале большевики никакой централизованной детской политики не проводили, им было не до этого. Комсомольцев они воспринимали как свой мобилизационный актив, а вот с детьми младшего возраста всерьёз работать было некогда.

Так что вопросом занимались энтузиасты на местах. Порой у них это получалось весьма причудливо. Например, в Туле была создана организация под названием Детская коммунистическая партия. Никакими играми в лесу они не занимались, вместо этого они копировали поведение взрослых коммунистов. С их дискуссиями на пленумах, политинформацией, заседаниями бюро и комитетов и т.п. совершенно неинтересными детям вещами. Разумеется, популярность столь нелепой организации быстро пошла на убыль.

В нескольких городах появились детские соцклубы, но это было больше похоже на более поздние кружки по интересам. Появившиеся тогда же юнтрудармии фактически только использовали бесплатный детский труд на субботниках и т.п. мероприятиях, не занимаясь их воспитанием.

Вера Бонч-Бруевич. Коллаж © L!FE Фото: © Wikipedia.org

Первой полноценной предтечей пионерского движения стал юкизм. Это название было образовано от аббревиатуры ЮК — юный коммунист. Вдохновителем движения стала Вера Бонч-Бруевич — супруга очень близкого к Ленину большевика Владимира Бонч-Бруевича. Ничего нового в юкизме не было, по форме и содержанию это был тот же скаутизм, только с немного изменёнными клятвами и правилами поведения. Бонч-Бруевич умерла от испанки в 1918 году, и без её покровительства движение быстро угасло. Особенно после того, как его жестко раскритиковала Надежда Крупская, обвинившая его в "рабском подражании бойскаутизму" и "фразеологии архибуржуазного характера".

"Будь готов"

В период Гражданской войны детские организации какое-то время существовали без присмотра сверху. Однако, победив в войне, большевики начали наводить свой порядок и в конце концов дошли до детского вопроса. Бывший ближайшим кадровым резервом партии комсомол уже существовал, но детской организации не было. Активным сторонником появления такой организации была Крупская.

Скаутизм уже отлично проявил себя во всех странах как метод воспитания подростков, однако использовать его в Советской России было невозможно по политическим причинам, поскольку скаутам прививали патриотизм и верность власти, тогда как в СССР в тренде был ультраинтернационализм. Бойскаутизм считался гнусным буржуазным явлением. Советская военная энциклопедия давала ему такую характеристику: "Бойскаутизм — одна из форм фашизации буржуазного детского и юношеского движения. Имеет своей задачей отвлечь внимание детей трудящихся от классовой борьбы путём воспитания их в духе национального шовинизма".

После долгих дискуссий (комсомольцы выступали резко против заимствования скаутских практик) было принято решение использовать опыт скаутизма в советской организации. Скауты, конечно, первые враги коммунистической молодёжи, но подход у них проверенный опытом. Поэтому было принято решение скопировать бойскаутизм по форме, но полностью изменить его содержание.

Внешне изменения были чисто косметическими. Изменились цвет рубашки и галстука, а значок с лилией заменил значок с костром. Даже девиз — "Будь готов!" — остался без изменений. Сохранились и многие элементы организации — деление по отрядам, воспитание через игру, только скаутмастеров переименовали в вожатых. Изменилось только содержание. Если скауты воспитывали образцового гражданина, то пионеры должны были воспитывать образцовых коммунистов, с развитым классовым сознанием и пониманием важности борьбы за дело рабочих во всём мире.

Чтобы не возникало излишних ассоциаций со скаутами, название для движения позаимствовали у аполитичного канадского любителя индейцев Сетон-Томпсона. Важным отличием стало отсутствие принципа разделения полов, лежавшее в основе скаутизма. Баден-Пауэлл долго и яростно противился включению девочек в скаутское движение и только после того, как сам король попросил его взяться за правильное воспитание подрастающего поколения, создал организацию и для девочек, которой сначала руководила его сестра, а затем жена. Однако принцип однополых отрядов строго соблюдался. Тогда как в пионерских отрядах одновременно состояли и мальчики и девочки.

Торжественный приём в пионеры на Красной площади в Москве. Коллаж © L!FE Фото: © РИА Новости / Давид Шоломович

19 мая 1922 года состоялось заседание II Всероссийский конференции комсомольцев, на которой и было принято историческое решение о создании детской коммунистической организации. С тех пор этот день праздновался как День пионерии и был важным праздником для каждого советского пионера.

Забытые заповеди

В первый период существования пионерии между ними и скаутами случались настоящие столкновения. Пионеры считали скаутов своими смертельными врагами (хотя зачастую скауты были принципиально аполитичны), их называли "буржуйскими сынками", и порой между ними случались нешуточные драки. Со временем противостояние скаутов и пионеров забылось даже внутри пионерской организации, однако в середине 20-х каждый пионер помнил, что скаут — такой же враг пионера, как буржуй — враг рабочего.

Сводки о столкновениях скаутов и пионеров в капиталистических странах (там пионерские отряды создавались местными коммунистическими движениями) публиковались даже в крупных пионерских газетах. Вражда скаутов и пионеров эпизодически упоминается даже в знаменитой книге Рыбакова "Кортик".

В самом СССР их противостояние продлилось недолго, поскольку почти сразу после создания пионерской организации скаутизм был законодательно запрещён. Часть скаутов, которых в первую очередь привлекал сам процесс, перешли в пионерию или отошли от увлечения. Непримиримое меньшинство ушло в подполье, и к концу 20-х почти всех подпольных скаутов переловило ОГПУ, отправив их в тюрьмы или в ссылку (если возраст позволял). Наиболее лояльные советской власти скаутмастеры были привлечены к созданию пионерской организации, которая в первые два года своего существования носила имя Спартака и только после смерти Ленина была переименована в его честь.

В конце 20-х — начале 30-х годов, на фоне антирелигиозной кампании в СССР, важнейшей заповедью пионера стал атеизм. Пионер, ходивший в церковь и отмечавший церковные праздники, подвергался насмешкам со стороны товарищей и серьёзной проработке со стороны вожатых, его даже могли изгнать из рядов пионерии. Образцом для пионеров того времени была умирающая Валя из "Смерти пионерки" Багрицкого. На смертном одре, не обращая внимания на слёзные мольбы "реакционной" матери, пионерка демонстративно отвергает просьбы матери надеть крестик и умирает настоящей пионеркой, отдав салют.

Пионеры часто принимали участие в карнавальных шествиях, осмеивающих религиозные праздники. Подчас они носили кощунственный характер. Кроме того, пионеры не только сами не должны были верить ни в каких богов, но и агитировать за это остальных: родителей, родственников, друзей, одноклассников, соседей и т.д. Разумеется, всё это вело к многочисленным конфликтам, ругани и даже насилию в семье.

Газета "Я безбожник". Коллаж © L!FE Фото: © Wikipedia.org

Многие родители, особенно не придерживавшиеся левых взглядов, категорически запрещали детям вступать в ряды пионеров. В первую очередь именно из-за ярко выраженной антирелигиозной направленности движения. Воинствующий атеизм, прививаемый пионерам, стал причиной множества конфликтов отцов и детей.

Едва ли не главной пионерской заповедью в 30-х годах стала бдительность. Эта заповедь присутствовала и у нелюбимых в СССР скаутов, но у них она подавалась как средство развития наблюдательности и тренировки памяти. Тогда как в СССР речь шла о поисках врагов народа. С самого начала 30-х годов пионерам надлежало искать замаскировавшихся кулаков, вредителей, троцкистов, а затем и шпионов.

На пике шпиономании в детских газетах и журналах почти ежедневно публиковали истории про то, как смелые и находчивые пионеры заметили подозрительного человека и сразу же сообщили о нём в НКВД, благодаря чему опасный шпион и диверсант был пойман и наказан. Поскольку шпионы и недобитые троцкисты могли оказаться учителями в школе, вожатыми в отряде и даже родителями, пионеров учили быть бдительными со всеми и доверять только органам госбезопасности. Сотрудники НКВД даже посещали пионерские собрания, на которых рассказывали, как правильно вычислить шпиона и куда об этом сообщить. Кроме того, после начала коллективизации пионеров привлекали к охране колхозного имущества. Оружие им не выдавали, но выслеживать предполагаемых расхитителей и сообщать о них куда следует они могли.

Счастливое советское детство

Заставшие пионерское движение в брежневскую и более поздние эпохи, помнят о регулярных соревнованиях по сбору макулатуры и металлолома. Их предшественникам в 30-е годы пришлось потрудиться куда основательнее. Зачастую им приходилось работать наравне со взрослыми, причём эксплуатировали их ещё сильнее. Взрослому человеку было трудно "промыть" мозги, а дети легко покупались на красивые слова о труде ради общественного блага. Формально по закону подростки в СССР не могли работать больше шести часов в день и получали за это двойную ставку взрослого.

На практике это редко соблюдалось, особенно в провинции. Зачастую пионеры, занятые достаточно тяжёлым физическим трудом, получали только половину ставки или даже треть. Но и эти деньги у них чаще всего изымались. В пионерской организации регулярно объявлялись добровольно-принудительные кампании по сбору средств на различные нужды: от постройки нового самолёта для Красной армии до помощи голодающим рабочим Германии.

Пионерский отряд. Коллаж © L!FE Фото: © Wikipedia.org

До конца 30-х годов пионерские издания пестрели недовольными письмами-жалобами на тяжёлые условия труда и обман. Позднее о недостатках стало не принято кричать, и такие письма стали печатать реже. Вместо денег пионеров стимулировали путёвками в "Артек" для лучших ударников труда (но попасть туда в те годы удавалось лишь сотням счастливчиков из миллионов пионеров) и разного рода наградами. Отчёты о награждениях регулярно печатались в детской прессе.

Если пионерам брежневской эпохи требовалось в первую очередь хорошо учиться и хорошо себя вести, то список требований к сталинским пионерам был куда больше. Пионер 30-х должен был участвовать во всех агитационных кампаниях советской власти, демонстрациях и шествиях, вести антирелигиозную и колхозную пропаганду, охранять колхозы, подрабатывать, получать рабочую профессию на специальных курсах, ежесекундно сохранять бдительность даже с самыми близкими, сдавать нормы ГТО, хорошо стрелять, уметь по запаху опознать тот или иной отравляющий газ (пионеров во многих городах водили на специальные учения в рамках противовоздушной и противохимической обороны), быть готовым отдать жизнь за дело рабочего класса и освобождение всех трудящихся мира. При этом он ещё должен был найти время для учёбы, на которую чаще всего времени как раз не оставалось, из-за чего успеваемость у активистов заметно хромала.













Впрочем, стоит отметить, что в те времена пионерия ещё была в значительной степени добровольной. Например, в 1929 году на весь СССР насчитывалось всего 1,8 млн пионеров. Движением была охвачена лишь часть советских подростков. Это происходило потому, что первоначально пионерская организация существовала в отрыве от школы. Большевики не доверяли старым учителям, которых в школах осталось большинство. Только в 30-е годы, когда появились советские кадры преподавателей, пионеров привязали к школам. Школьный охват и позволил добиться невероятного роста количества пионеров.

К 60-м годам пионерия стала всеохватывающей и объединяла всех школьников соответствующего возраста. Детей просто записывали в пионеры сразу всем классом. Кроме того, ранее численность пионерии ограничивалась искусственно. В основном в организацию привлекали детей рабочих, тогда как крестьян до конца 20-х было мало, а дети разного рода "лишенцев" вообще не принимались в пионерию и комсомол до конца 30-х. Также не принимали и детей кулаков.

Вожатый с маузером

Если должность руководителя комсомола зачастую была важной ступенькой на пути к более высоким постам, то среди руководителей менее серьёзной пионерии блестящей карьеры почти никто не сделал (разве что Валентин Золотухин дослужился потом до генерал-лейтенанта). Руководство пионерией считалось незначительным делом, в основном на должность назначались молодые люди до 25 лет, зачастую имевшие не более 2–4 классов сельской школы (первый главный пионер с высшим образованием появился только в 60-е годы), зато идейно выдержанные. Кроме того, руководители менялись с калейдоскопической быстротой, да и в Кремле долгое время никак не могли решить, что же делать с пионерами: то ли воспитывать из них идеальных коммунистов (как предполагалось изначально), то ли использовать "на подхвате" в качестве бесплатной рабочей силы.

Самым примечательным руководителем пионерского движения был Оскар Тарханов, также известный как Оскар Таубе, Ян Чжу Лай и имевший ещё с десяток псевдонимов. На самом деле его звали Сергей Разумов. До революции он был активистом скаутского движения, даже стал скаутмастером. Но после революции переориентировался на большевиков, вступил в комсомол и в годы Гражданской войны даже был комиссаром комсомольского отряда Одесского губкома. Колорита его фигуре добавлял пистолет, с которым он в первое время редко расставался, за что его прозвали вожатым (или, по старинке, скаутмастером) с маузером.

Оскар Тарханов. Коллаж © L!FE Фото: © Wikipedia.org

Формально Тарханов был вторым руководителем пионерии, но на деле первым, поскольку его предшественник проработал всего два месяца и ничего не успел сделать. В общих чертах именно Тарханов заложил основы пионерского движения в СССР. Проработал он всего год, после чего его неведомыми путями занесло в разведку. Он работал в аппарате советских специалистов и советников при Чане Кайши. Затем занимал руководящую должность в разведотделе штаба Дальневосточной армии. И, наконец, работал в полпредстве в Монголии. В 1937 году он был расстрелян.

Хотя должность главного пионера и не была слишком статусной, она была весьма опасной. Из десяти довоенных руководителей пионерии семеро были репрессированы.

От кошмара родителей до помощи

За время своего существования пионерская организация проделала путь от родительского кошмара до организации, помогающей родителям. В конце 20-х и в 30-е годы пионерия была настоящим кошмаром для многих родителей. В этот период большевики пытались воздействовать на "несознательную" часть населения через их детей.

Дети возвращались домой и спорили с родителями об отсутствии бога, прятали или выбрасывали иконы, переворачивали рождественские ёлки, писали в пионерские газеты письма с жалобами на родителей-реакционеров, требовали от них подписаться на государственный заём, особо бдительные в период шпиономании конца 30-х могли даже заподозрить в родителях или соседях шпионов и замаскировавшихся врагов народа (что было достаточно редко, но всё же случалось). Разумеется, искусственно разжигаемый большевиками конфликт отцов и детей приводил к перманентным скандалам в семье, а для самих пионеров всё заканчивалось взбучкой. В пионерских изданиях регулярно печатали письма пионеров с жалобами на родителей. Дескать, мой отец дал мне ремня и запретил участвовать в пионерской организации. Как же теперь быть? В ответ газеты распекали родителей-мракобесов, запрещающих детям воспитываться по-коммунистически. Что вело к новым конфликтам в семьях.

Пионерия оставалась конфликтной организацией вплоть до конца сталинского времени. Только в брежневскую эпоху из родительского кошмара она превратилась в их опору. Пионеров больше не науськивали на родителей, а требовали слушаться их и во всём помогать. Также была снижена нагрузка на самих пионеров. Теперь от них требовалось прежде всего хорошо учиться и хорошо себя вести. И время от времени совершать общественно полезные поступки. Против этого родители, конечно, ничего не имели. Наоборот, только поддерживали.

Коллаж © L!FE Фото: © РИА Новости / Лев Поликашин

Пионерская организация просуществовала почти 70 лет и оставила огромный след в истории страны. Это была самая массовая организация в её истории, поскольку в комсомольцы принимали уже не всех, а в партию вступало и того меньше. Немногие советские граждане состояли в партии, многие были комсомольцами, но пионерами были все, за редчайшим исключением.