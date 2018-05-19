В Швеции заявили, что вторжение в Россию станет кошмаром для любого захватчика

Кроме России, по мнению прессы, огромные трудности ожидают тех, кто решит напасть на Швейцарию или Новую Зеландию.

Шведская газета Svenska Dagbladet опубликовала материал, в котором рассказывает о самых проблемных для вторжения странах мира.

По мнению авторов статьи, тем, кто решит напасть на Россию, нужно быть готовым вести действия в самых разнообразных условиях: голые горы, непроходимые болота, мёрзлая тундра, бурные реки и огромные леса. Кроме того, отмечается, что русские имеют огромный опыт боевых действий ввиду участия в полномасштабных войнах.

Нападение на Швейцарию осложняется её местоположением: страна расположена посреди альпийских гор. Также помимо 150-тысячной армии в стране есть четыре миллиона подготовленных гражданских лиц.