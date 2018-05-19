Шведская "команда мечты" разгромила США и вышла в финал ЧМ по хоккею
Фото: ©Официальный сайт Международной организации хоккея на льду
Действующие чемпионы мира в полуфинале турнира в Дании деклассировали американцев, победив со счётом 6:0.
Начало матча совершенно не предполагало такого счёта. В первом периоде "звёздно-полосатые" владели полным преимуществом, перебросали соперника 16:8 — но в счёте всё равно уступали. Контратаки шведов всё равно были опаснее, а после одного из бросков Арвидссон вовремя оказался на пятачке и добил шайбу — 1:0.
На старте второго периода скандинавы подарили американцам шанс поиграть четыре минуты в большинстве, но те отнеслись к нему беспечно и не забили. А затем на площадке вихрем пронеслись несколько атак шведской команды — которая, к слову, собрала в Дании свой лучший состав. За три минуты Пааярви, Хёрнквист и Янмарк сделали счёт 4:0, причём первая шайба была заброшена в меньшинстве!
В третьем периоде продолжился статистический сюрреализм: американцы за три минуты до сирены вели по броскам в створ 17:2, но не забили ни разу, пропустив дважды. Правда, пятая шайба в матче была заброшена в пустые ворота — американцы рискнули и сняли вратаря за девять минут до конца.
6:0 — шведы впервые за 20 лет второй раз подряд попадают в финал чемпионата мира. Американцы, собравшие для этого турнира неплохой состав, так и не могут взять золото. Последнее датируется 1933 годом.
В финале команда Рикарда Грёнборга сыграет с победителем матча Канада — Швейцария, который состоится сегодня вечером.
Чемпионат мира. Полуфинал
Швеция — США — 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)