Шведская "команда мечты" разгромила США и вышла в финал ЧМ по хоккею

Действующие чемпионы мира в полуфинале турнира в Дании деклассировали американцев, победив со счётом 6:0.

Начало матча совершенно не предполагало такого счёта. В первом периоде "звёздно-полосатые" владели полным преимуществом, перебросали соперника 16:8 — но в счёте всё равно уступали. Контратаки шведов всё равно были опаснее, а после одного из бросков Арвидссон вовремя оказался на пятачке и добил шайбу — 1:0.

На старте второго периода скандинавы подарили американцам шанс поиграть четыре минуты в большинстве, но те отнеслись к нему беспечно и не забили. А затем на площадке вихрем пронеслись несколько атак шведской команды — которая, к слову, собрала в Дании свой лучший состав. За три минуты Пааярви, Хёрнквист и Янмарк сделали счёт 4:0, причём первая шайба была заброшена в меньшинстве!

В третьем периоде продолжился статистический сюрреализм: американцы за три минуты до сирены вели по броскам в створ 17:2, но не забили ни разу, пропустив дважды. Правда, пятая шайба в матче была заброшена в пустые ворота — американцы рискнули и сняли вратаря за девять минут до конца.

6:0 — шведы впервые за 20 лет второй раз подряд попадают в финал чемпионата мира. Американцы, собравшие для этого турнира неплохой состав, так и не могут взять золото. Последнее датируется 1933 годом.

В финале команда Рикарда Грёнборга сыграет с победителем матча Канада — Швейцария, который состоится сегодня вечером.

Чемпионат мира. Полуфинал