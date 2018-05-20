Камбоджийский гамбит. Почему в СССР ненавидели Пола Пота, а в США поддерживали

Оглавление Меж трёх огней Приглашение к войне Месть Китая Первая социалистическая война Камбоджийский гамбит

До середины 50-х годов Камбоджа оставалась колонией Франции. После получения независимости к власти пришёл король Нородом Сианук. Он считался весьма прогрессивным деятелем, получил европейское образование. По ходу правления он неожиданно отрёкся от престола в пользу отца, но при этом пересел в кресло премьер-министра, сохранив за собой полноту власти. Им также была создана собственная политическая доктрина, которую можно было бы назвать "За всё хорошее и против плохого". Доктрина одновременно объединяла элементы практически всех известных политических течений: социализма, монархизма, либерализма, национализма и т.д.

Как и всякому руководителю бедного и неразвитого государства, Сиануку предстояло решить, с кем дружить и от кого получать финансовую поддержку. Сианук решил дружить со всеми, пока есть такая возможность. Он регулярно разъезжал по крупным странам, заверяя их в вечной дружбе и получая финансовую помощь. В СССР Сианук пользовался поддержкой и совершил в Москву несколько визитов. В конце 50-х Советский Союз в знак дружбы построил в камбоджийской столице современную больницу, а чуть позже ещё и институт. Китайцы тоже помогали, но в основном деньгами. Но главным спонсором Камбоджи оставались США, ежегодно передававшие им несколько десятков миллионов долларов.

Меж трёх огней

Однако в 60-е ситуация резко изменилась. Во Вьетнаме вспыхнула гражданская война, в которую на одной стороне вмешались США, на другой СССР и Китай (по отдельности). Поскольку Камбоджа удобно граничила с Вьетнамом, через неё шёл основной поток китайских военных поставок вьетнамским коммунистам.

США такая ситуация не устроила, и они надавили на Сианука, потребовав соблюдать нейтралитет, угрожая прекратить его финансовую поддержку. Сиануку пришлось выбирать, и он выбрал более близкий Китай, который делал вторые после США финансовые вливания в страну и заодно не уставал льстить Сиануку и хвалить его.

Слева направо: Президент США Джон Кеннеди и Нородом Сианук в Нью Йорке, 25 сентября 1961 года; Встреча в Пекине в 1956 году: (слева) Мао Цзэдун, Пэн Чжэнь, Сианук. Коллаж © L!FE Фото: © Wikipedia.org, Wikipedia.org

Глава Камбоджи демонстративно отказался от американской помощи и переориентировался на Китай. Поскольку Москва и Пекин тогда уже находились во враждебных отношениях, Сиануку пришлось сделать отношения с СССР более прохладными. После нескольких прокитайских заявлений СССР отменил очередной визит Сианука в Москву. После этого обиженный премьер организовал в столице шумный митинг, на который явился лично и заявил, что он не лакей Москвы и СССР в Камбодже своих лакеев не найдёт.

Далее Сианук разорвал дипломатические отношения с США и по настоянию Китая разрешил вьетнамским отрядам создавать базы на территории его страны. Вьетнамцы после боевых операций отступали в Камбоджу, атаковать которую американцы не могли из-за её формального нейтралитета.

Однако пребывание в стране вьетнамских солдат породило неожиданные проблемы. Солдаты нуждались в большом количестве продовольствия, а Камбоджа была беднейшей страной. Её основным экспортным материалом был рис. Вьетнамцы скупали значительную часть риса у местных крестьян по более высоким ценам, из-за чего крестьяне не желали продавать его правительству, которое лишалось главного экспортного продукта. Попытки послать для изъятия риса по низким ценам солдат обернулись восстанием в нескольких регионах, которое координировали лидеры красных кхмеров — группа золотой молодёжи с дипломами Сорбонны, недавно вернувшаяся из Франции и вступившая в борьбу за власть в стране.

Началась вялотекущая война между коммунистическими повстанцами и армией. В этот момент до Сианука стало доходить, что он основательно запутался в своих хитрых комбинациях и вот-вот лишится власти. Он постепенно начал давать обратный ход. Восстановил отношения с американцами и дал разрешение на тайные авиаудары американских ВВС по базам вьетнамцев на территории страны. Попытался наладить отношения и с СССР. Москва начала поставки оружия в страну и отправила военных советников для подготовки армии.

В 1970, когда Сианук был с визитом в Москве, его сверг его собственный премьер-министр Лон Нол. Сианук попросил политического убежища в СССР, но ему отказали, припомнив его дружбу с Китаем. Тогда свергнутый политик перебрался в Пекин, где создал королевское правительство в изгнании при поддержке Китая.

Премьер-министр Лон Нол, 17 января 1971 года. Фото: © AP Photo

Лон Нол отличался стопроцентно проамериканскими взглядами и сразу же запретил вьетнамцам использовать территорию его страны в качестве убежища. Кроме того, он перекрыл транзит китайского оружия через Камбоджу.

Фактически все эти действия были не в интересах Северного Вьетнама. Однако СССР официально признал режим Нола, тогда как китайцы разорвали со страной отношения и продолжали считать Сианука легитимным правителем. В Кремле прагматично подошли к этой ситуации. Советские поставки во Вьетнам проводились по другим маршрутам, и хотя проамериканский режим был им не выгоден, он ослаблял влияние Китая, который в тот период считался противником № 1.

Приглашение к войне

Однако вьетнамцы с этим были не согласны, камбоджийские базы были им крайне выгодны, поэтому они отказались подчиняться приказам Нола, а при попытках их изгнать вступали в вооружённое противостояние с камбоджийской армией. Поскольку вьетнамцы уже имели большой опыт, а камбоджийцы были плохо вооружены и обучены, Нол запросил поддержки США.

Американцы и южные вьетнамцы вторглись в Камбоджу и начали наступление на силы коммунистов. Однако в Америке новая война была воспринята крайне негативно и после бурных студенческих протестов американцы вывели войска из страны. Это произошло уже через несколько месяцев. Вместо этого они начали оказывать поддержку режиму Нола.







Тем временем под крылом Китая Сианук создал коалицию со своими недавними врагами — красными кхмерами — ради свержения Нола. По результатам нескольких лет войны повстанцы укрепились в большинстве провинциальных рисопроизводящих районов, тогда как режим Нола контролировал только столицу и несколько городов. Сдерживали повстанцев только бомбардировки американской авиации по запросам Нола. Некоторые изменения произошли и в коалиции, китайцы теперь оказывали приоритетную поддержку красным кхмерам, а Сианук превратился в декоративную фигуру.

Принц Сианук со своим народом. Коллаж © L!FE Фото: © flickr / manhhai

В 1975 году войска коалиции вошли в Пномпень. Режим Нола пал. СССР выступил с поздравлением коалиции и самого Сианука, который вернулся в страну в ранге главы государства. Однако в Москве недооценили те изменения, которые произошли в коалиции за несколько лет.

Месть Китая

Через несколько дней после захвата Пномпеня пал и Южный Вьетнам. Вьетнамская война закончилась победой коммунистов. Однако китайцам, также помогавшим вьетнамцам, не удалось переманить их на свою сторону. Руководство страны сделало выбор в пользу советского союзника. Что вызвало негодование у китайского руководства, которое было недовольно усилением советского влияния в Юго-Восточной Азии.

Вскоре под давлением кхмеров и китайцев Сианук вынужден был подписать отречение и отправился под домашний арест. Власть перешла к таинственной Ангке лоэу ("Верховной организации"). Так называлась организация той самой золотой молодёжи из Сорбонны, объединённой родственными связями. Она не развешивала на улицах своих плакатов, напротив, прятала имена членов за порядковыми номерами: брат № 1, брат № 2.

Китай, немало вложивший в кхмеров, хотел получить какую-то отдачу. Камбоджа и без того была нищей страной, а после нескольких лет войн и бомбардировок — и вовсе лежала в руинах. Единственным экспортным ресурсом был рис. А в Китае как раз были некоторые проблемы с продовольствием в связи с урбанизацией. Дабы отблагодарить Китай за помощь и расплатиться за новые поставки китайских товаров, весь экспорт риса кхмеры направили туда. Но риса требовалось много, а без инвестиций возможности были ограничены.

Поэтому лидеры кхмеров пришли к весьма простому решению. Они просто упразднили города, а всё население страны вывезли в лес. Под предлогом американских бомбардировок (которых даже не намечалось) всё население городов за трое суток вывезли в леса. Там людей расселили в импровизированных лагерях-казармах, где они бесплатно от зари до зари занимались выращиванием риса. Раз в неделю, в качестве поощрения за ударный труд, супругам разрешалось встретиться в комнатах для свиданий при лагерях. Частная собственность отменялась, деньги, в связи с их полной бессмысленностью в таких условиях, тоже.

Камбоджийские крестьяне сажают рис и просеивают зерно. Коллаж © L!FE Фото: © РИА Новости / Саввичев

Более-менее образованные слои населения были отправлены в лагеря или уничтожены, поскольку считалось, что они всё равно не примут "новую демократическую Кампучию", а тратить время на их переубеждение бессмысленно, есть дела и поважнее.

Ничего не изменилось только для беднейшей части крестьянства. Они как выращивали рис примитивными способами, так и продолжали это делать. Но хотя бы могли позлорадствовать над городскими (антагонизм города и деревни в то время был силён в неразвитых странах).

Вскоре лидеры красных кхмеров начали воинственную антивьетнамскую риторику. Вообще, вьетнамцы не делали им ничего плохого за последнее время, даже наоборот. Вьетнамцы помогали повстанцам-кхмерам против войск Лон Нола и передавали районы, в которых находились их базы. Кроме того, вьетнамцы оказывали небольшую финансовую поддержку кхмерам. Однако Китай хотел наказать Вьетнам за "предательство" руками своих сателлитов и заодно ослабить резко укрепившееся после победы в войне государство.

Кхмеры провозглашали, что если каждый житель страны убьёт 30 вьетнамцев, то для победы в войне придётся пожертвовать всего двумя миллионами человек (при общем населении страны около семи миллионов). Такие потери совсем не пугали Пота, который был убеждён, что для строительства прекрасной демократической Кампучии будущего достаточно и одного миллиона.

По мере нарастания антивьетнамской риторики отношение к новому режиму в СССР становилось всё более враждебным. СМИ писали о кровавом режиме китайских марионеток и его зверствах, а в стране стала популярной частушка "Я тебя замучаю, как Пол Пот Кампучию".

Тем временем кхмеры перешли от угроз к действиям. Их небольшие отряды стали тайно переправляться через границу, нападать на приграничные сёла, убивать местных жителей и уходить. Вьетнам некоторое время не отвечал на эти действия, опасаясь вступления в конфликт Китая. Однако после того как в апреле 1978 года кхмерский отряд вырезал большую деревню Батюк (погибло более трёх тысяч человек), терпение вьетнамского руководства лопнуло.











Через несколько месяцев вьетнамские войска вторглись в Камбоджу. Плохо вооружённая камбоджийская армия, значительную часть которой составляли набранные в диких районах сельские подростки, фактически не оказывала сопротивления и тут же разбежалась. Кроме того, во многих частях и раньше существовало недовольство репрессиями Ангки, поэтому некоторые бригады и дивизии в полном составе перешли на сторону вьетнамских войск. Война продлилась всего пару недель. Новым главой государства стал Хенг Самрин — бывший офицер армии красных кхмеров, незадолго до того поссорившийся с ними и бежавший во Вьетнам.

Первая социалистическая война

Свержение прокитайского режима в Камбодже и его замена провьетнамским, а значит, и просоветским, вызвала ярость у Пекина, и он начал планировать ответные действия. Китай установил дипломатические отношения с США и через месяц после окончания вьетнамско-камбоджийской войны вторгся во Вьетнам. Некоторые исследователи называли этот конфликт Первой социалистической войной, поскольку оба воюющих государства придерживались социалистической модели и открытый вооружённый конфликт между такими странами происходил впервые. СССР перебросил в регион крупную эскадру, но в боевые действия она не вмешивалась.

Впрочем, война оказалась быстротечной. Активная фаза боевых действий продлилась месяц. После этого Китай заявил о своей безоговорочной победе. Вьетнам также заявил о разгроме китайского агрессора. Кто же всё-таки победил в той войне — спорят до сих пор. Наиболее адекватным стоит считать ничейный результат. Поскольку потери обеих сторон были примерно одинаковы. Впрочем, в СССР считалось, что Китай проиграл, поскольку не добился изначальных целей.

Камбоджийский гамбит

Армия Камбоджи фактически не существовала и не могла защитить новый режим. Поэтому в качестве временной (и сильно затянувшейся в итоге) меры поддержку режиму оказывал крупный вьетнамский контингент. Поскольку у самих вьетнамцев после долгой войны не было денег, содержанием контингента фактически занимался СССР за свой счёт.

Это, конечно, не могло не привлечь американцев, всё ещё раздосадованных неудачей в регионе, которые начали оказывать поддержку беглым кхмерам. Традиционная обеспокоенность соблюдением прав человека по какой-то причине не распространялась на свергнутый режим Пола Пота, который получил поддержку от США.

Конфликт перешёл в дипломатическое противостояние. Сразу же после вторжения вьетнамцев в полпотовскую Кампучию американцы созвали экстренное заседание Совета Безопасности ООН, требуя всевозможных кар в отношении чудовищной и варварской вьетнамской агрессии против Демократической Кампучии Пола Пота. Американские дипломаты не уставали расписывать зверства вьетнамской военщины на оккупированных территориях, тактично умалчивая о режиме Демократической Кампучии, который истребил за три года, по различным оценкам, от 500 тысяч до полутора миллионов населения в семимиллионной стране.

Американцы и китайцы теперь выступали единым фронтом, однако голосование было провалено. Тогда США в одностороннем порядке ввели тотальное эмбарго в отношении Вьетнама, действовавшее до начала 90-х годов. Кроме того, встал вопрос о том, кто будет представлять Камбоджу в ООН. Бывший король Сианук снова объединился с красными кхмерами и другими политическими эмигрантами в коалицию, которая считала себя легитимной властью. В этом их поддерживали США, большая часть американских союзников и Китай. Правящий в стране режим Самрина считался легитимным Вьетнамом, СССР и другими странами соцлагеря.

Коалиционное правительство в изгнании стало следствием компромисса между США и Китаем. Китайцы настаивали на включении в коалицию красных кхмеров, а американцы — демократических сил. В результате в коалиции собрались весьма разношёрстные силы: экс-король Сианук, либералы Сон Санна и красные кхмеры. При этом кхмеров в правительстве представлял не Пол Пот, слишком одиозный в тот момент, а его ближайший сподвижник Кхиеу Сампхан. В своё время он защитил во Франции докторскую диссертацию по экономике, а в Ангке был главным идеологом казарменной экономики. Правда, чтобы войти в правительство в изгнании, ему пришлось отречься от старых принципов и стать апологетом рыночной экономики. Да и самим кхмерам пришлось провести ребрендинг. Они распустили старую организацию и создали новую — Партию Демократической Кампучии, которая теперь выступала за демократический социализм, а не за всеобщее смертоубийство.

Пол Пот; Народная Республика Кампучия (Камбоджа). Жертвы палачей Пол Пота в деревне Тол провинции Кампучии. Фото: © AP Photo/Kyodo News, РИА Новости / РИА Новости

Пол Пот сосредоточился на руководстве партизанским движением, поскольку отрядам красных кхмеров удалось оставить под контролем отдалённые и труднодоступные районы страны. Американская и китайская помощь не ограничивалась дипломатической поддержкой. И те и другие помогали деньгами и оружием сторонникам свергнутого режима. Только американцы в основном помогали Сиануку и Санну, а китайцы — полпотовцам.

США удалось одержать дипломатическую победу. Вплоть до конца 80-х годов официальным представителем Камбоджи в ООН были не представители действующего режима, а коалиционное правительство в изгнании с участием красных кхмеров.