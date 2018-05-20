Мило Джуканович вступил в должность президента Черногории
Мило Джуканович. Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий
Он подчеркнул, что Черногория является "наиболее развитым государством Западных Балкан и первым следующим членом Евросоюза".
Мило Джуканович, который победил на президентских выборах в Черногории 15 апреля, 20 мая вступил в должность.
Лидер правящей Демократической партии социалистов принёс присягу в Цетине — городе, ранее являвшемся столицей страны. Отмечается, что в торжественной церемонии принимали участие члены правительства, дипломаты, университетское руководство и представители духовенства.
В своём выступлении Джуканович также подчеркнул, что Черногория является "наиболее развитым государством Западных Балкан и первым следующим членом Евросоюза".
Напомним, Мило Джуканович одержал победу на президентских выборах, набрав 54 процента голосов избирателей. При этом новоизбранный глава государства пообещал, что Черногория вступит в Евросоюз в течение ближайших пяти лет.