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Регион
Опубликовано 20 мая 2018, 21:16

Мило Джуканович вступил в должность президента Черногории

Мило Джуканович. Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Витвицкий

Мило Джуканович. Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Он подчеркнул, что Черногория является "наиболее развитым государством Западных Балкан и первым следующим членом Евросоюза".

Мило Джуканович, который победил на президентских выборах в Черногории 15 апреля, 20 мая вступил в должность.

Лидер правящей Демократической партии социалистов принёс присягу в Цетине — городе, ранее являвшемся столицей страны. Отмечается, что в торжественной церемонии принимали участие члены правительства, дипломаты, университетское руководство и представители духовенства.

В своём выступлении Джуканович также подчеркнул, что Черногория является "наиболее развитым государством Западных Балкан и первым следующим членом Евросоюза".

Напомним, Мило Джуканович одержал победу на президентских выборах, набрав 54 процента голосов избирателей. При этом новоизбранный глава государства пообещал, что Черногория вступит в Евросоюз в течение ближайших пяти лет.

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Андрей Довлатов
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