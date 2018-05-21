Черногория может отгородиться забором от Албании
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Это необходимо для того, чтобы ограничить поток беженцев, которые через страну хотят попасть в ЕС.
Черногория может построить забор на границе с Албанией, чтобы отгородиться от беженцев.
Как заявил руководитель пограничной службы страны Воислав Драгович, такая возможность действительно рассматривается. Связано это с тем, что большой поток беженцев пересекает албанско-черногорскую границу, чтобы через Черногорию попасть в Евросоюз.
— В случае большего притока мигрантов мы можем возвести проволочную ограду на границе с Албанией, — заявил Драгович, выступая на государственном телевидении.
Он отметил, что власти Албании зачастую отказываются принимать обратно беженцев вопреки двусторонним договорённостям.