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Регион
Опубликовано 21 мая 2018, 03:23

Черногория может отгородиться забором от Албании

Фото: &copy; РИА Новости/Варвара Гертье

Фото: © РИА Новости/Варвара Гертье

Это необходимо для того, чтобы ограничить поток беженцев, которые через страну хотят попасть в ЕС.

Черногория может построить забор на границе с Албанией, чтобы отгородиться от беженцев.

Как заявил руководитель пограничной службы страны Воислав Драгович, такая возможность действительно рассматривается. Связано это с тем, что большой поток беженцев пересекает албанско-черногорскую границу, чтобы через Черногорию попасть в Евросоюз.

— В случае большего притока мигрантов мы можем возвести проволочную ограду на границе с Албанией, — заявил Драгович, выступая на государственном телевидении.

Он отметил, что власти Албании зачастую отказываются принимать обратно беженцев вопреки двусторонним договорённостям.

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Евгений Шуваев
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