Черногория может отгородиться забором от Албании

Это необходимо для того, чтобы ограничить поток беженцев, которые через страну хотят попасть в ЕС.

Черногория может построить забор на границе с Албанией, чтобы отгородиться от беженцев.

Как заявил руководитель пограничной службы страны Воислав Драгович, такая возможность действительно рассматривается. Связано это с тем, что большой поток беженцев пересекает албанско-черногорскую границу, чтобы через Черногорию попасть в Евросоюз.

— В случае большего притока мигрантов мы можем возвести проволочную ограду на границе с Албанией, — заявил Драгович, выступая на государственном телевидении.