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Регион
Опубликовано 21 мая 2018, 09:32

"Утрата эстетики". Яровая оценила статью Bild об "оскорбительном" букете Путина

Владимир Путин и Ангела Меркель. Фото: &copy; РИА Новости / Сергей Гунеев

Владимир Путин и Ангела Меркель. Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

По мнению вице-спикера Госдумы, немецкие журналисты также должны тогда считать оскорбительным обращение "госпожа" или "фрау" по отношению к их канцлеру.

Статья Bild об "оскорбительном" букете, который президент РФ Владимир Путин подарил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, говорит о том, что немецкие журналисты утратили чувство красоты и эстетики. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, которая оценила материал Bild.

— Красиво подаренный букет цветов в знак уважения интерпретировать как оскорбление — это свидетельство утраты эстетики и красоты человеческих отношений, — отмечает Яровая.

Она добавила, что в этом случае немецкие журналисты тогда должны считать оскорблением и тот факт, что к Меркель обращаются "фрау" и "госпожа".

Яровая отмечает, что вручение букетов представительницам прекрасного пола является прекрасной традицией, даже если речь идёт о политике.

Как уже сообщалось, журналисты Bild увидели некий "скрытый смысл" в подаренном букете Меркель со стороны Путина. По мнению журналиста издания, российский лидер таким образом "хотел напомнить канцлеру, что она женщина".

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Янковская Ольга
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