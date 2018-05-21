"Утрата эстетики". Яровая оценила статью Bild об "оскорбительном" букете Путина
Владимир Путин и Ангела Меркель. Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
По мнению вице-спикера Госдумы, немецкие журналисты также должны тогда считать оскорбительным обращение "госпожа" или "фрау" по отношению к их канцлеру.
Статья Bild об "оскорбительном" букете, который президент РФ Владимир Путин подарил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, говорит о том, что немецкие журналисты утратили чувство красоты и эстетики. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, которая оценила материал Bild.
— Красиво подаренный букет цветов в знак уважения интерпретировать как оскорбление — это свидетельство утраты эстетики и красоты человеческих отношений, — отмечает Яровая.
Она добавила, что в этом случае немецкие журналисты тогда должны считать оскорблением и тот факт, что к Меркель обращаются "фрау" и "госпожа".
Яровая отмечает, что вручение букетов представительницам прекрасного пола является прекрасной традицией, даже если речь идёт о политике.
Как уже сообщалось, журналисты Bild увидели некий "скрытый смысл" в подаренном букете Меркель со стороны Путина. По мнению журналиста издания, российский лидер таким образом "хотел напомнить канцлеру, что она женщина".