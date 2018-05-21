"Утрата эстетики". Яровая оценила статью Bild об "оскорбительном" букете Путина

По мнению вице-спикера Госдумы, немецкие журналисты также должны тогда считать оскорбительным обращение "госпожа" или "фрау" по отношению к их канцлеру.

Статья Bild об "оскорбительном" букете, который президент РФ Владимир Путин подарил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, говорит о том, что немецкие журналисты утратили чувство красоты и эстетики. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, которая оценила материал Bild.

— Красиво подаренный букет цветов в знак уважения интерпретировать как оскорбление — это свидетельство утраты эстетики и красоты человеческих отношений, — отмечает Яровая.

Она добавила, что в этом случае немецкие журналисты тогда должны считать оскорблением и тот факт, что к Меркель обращаются "фрау" и "госпожа".

Яровая отмечает, что вручение букетов представительницам прекрасного пола является прекрасной традицией, даже если речь идёт о политике.