Второй "Дэдпул" стал лидером российского проката

Ленте удалось за период с 17 по 20 мая собрать 743,6 миллиона рублей в кинотеатрах России и СНГ.

Продолжение комедийного боевика "Дэдпул" заняло первое место по кассовым сборам в России и СНГ. Лента вышла в российский прокат 17 мая. За период с 17 по 20 мая фильм собрал 743,6 миллиона рублей.

Второе место в российском прокате занял фильм "Мстители: Война бесконечности". До этого лента лидировала в прокате. Кассовые сборы "Мстителей" составили 118,5 миллиона рублей.