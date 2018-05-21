Второй "Дэдпул" стал лидером российского проката
Кадр фильма "Дэдпул 2"/ © Кинопоиск
Ленте удалось за период с 17 по 20 мая собрать 743,6 миллиона рублей в кинотеатрах России и СНГ.
Продолжение комедийного боевика "Дэдпул" заняло первое место по кассовым сборам в России и СНГ. Лента вышла в российский прокат 17 мая. За период с 17 по 20 мая фильм собрал 743,6 миллиона рублей.
Второе место в российском прокате занял фильм "Мстители: Война бесконечности". До этого лента лидировала в прокате. Кассовые сборы "Мстителей" составили 118,5 миллиона рублей.
На третьем месте расположился американский фильм "За бортом". Картина собрала 22,6 миллиона рублей. Премьера состоялась 17 мая.