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Опубликовано 21 мая 2018, 08:56

Композитор "Игры престолов" сыграл песню из сериала на приставке Nintendo Switch

Скриншот &copy; L!FE&nbsp;

Скриншот © L!FE 

Картонный инструмент под названием Nintendo Labo отлично справился с поставленной задачей.

Журналисты IGN пригласили к себе в гости Рамина Джавади. Он успел побыть композитором "Железного человека", "Тихоокеанского рубежа", "Мира Дикого Запада", а также "Игры престолов".

Специально для журналистов он сыграл популярную вступительную композицию из сериала HBO. Для этого композитор использовал приставку Nintendo Switch, а также картонный конструктор Nintendo Labo.

Напомним, ранее с помощью приставки и конструктора свою композицию исполнила певица Ариана Гранде.

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Сергей Сурепин
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