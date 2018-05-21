Композитор "Игры престолов" сыграл песню из сериала на приставке Nintendo Switch
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Картонный инструмент под названием Nintendo Labo отлично справился с поставленной задачей.
Журналисты IGN пригласили к себе в гости Рамина Джавади. Он успел побыть композитором "Железного человека", "Тихоокеанского рубежа", "Мира Дикого Запада", а также "Игры престолов".
Специально для журналистов он сыграл популярную вступительную композицию из сериала HBO. Для этого композитор использовал приставку Nintendo Switch, а также картонный конструктор Nintendo Labo.
Напомним, ранее с помощью приставки и конструктора свою композицию исполнила певица Ариана Гранде.