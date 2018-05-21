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Регион
Опубликовано 21 мая 2018, 09:56

"Дэдпул-2" собрал в США больше фильма "Оно". Но меньше первой части

Фото: &copy; kinopoisk.ru

Фото: © kinopoisk.ru

Сумма, которой оперирует новый комедийный боевик, становится достаточно внушительной для фильма со "взрослым" рейтингом.

За первые выходные фильм "Дэдпул-2" в США собрал 125 миллионов долларов. Это меньше, чем у первой части — в 2016 году фильм собрал 132,4 миллиона долларов.

При этом за пределами США лента собрала 176 миллионов долларов, всего — 301 миллион. Для студии Fox этот запуск стал лучшим в мировом прокате за всю историю. Также "Дэдпул-2, как для фильма со "взрослым" рейтингом, демонстрирует хорошие результаты.

Второму "Дэдпулу" удалось сместить с первого места новых "Мстителей". Именно "Война Бесконечности" занимала лидирующую позицию на протяжении трёх недель.

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Сергей Сурепин
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