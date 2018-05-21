Призовой фонд чемпионата мира по Dota 2 превысил 10 миллионов долларов

Поклонники популярной игры добавили к призовому фонду The International 2018 более восьми миллионов долларов.

Стало известно, что сумма призового фонда чемпионата мира по Dota 2 достигла отметки в десять миллионов долларов. Этого результата удалось добиться на тринадцатый день сборов.

Сейчас у геймеров есть ещё 97 дней, чтобы преодолеть планку в 30 миллионов долларов. В этом случае каждый обладатель компендиума, согласно условиям Valve, получит 10 тысяч дополнительных Battle Points.