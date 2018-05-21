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Опубликовано 21 мая 2018, 10:41

Призовой фонд чемпионата мира по Dota 2 превысил 10 миллионов долларов

Фото &copy; MWEB

Фото © MWEB

Поклонники популярной игры добавили к призовому фонду The International 2018 более восьми миллионов долларов.

Стало известно, что сумма призового фонда чемпионата мира по Dota 2 достигла отметки в десять миллионов долларов. Этого результата удалось добиться на тринадцатый день сборов.

Сейчас у геймеров есть ещё 97 дней, чтобы преодолеть планку в 30 миллионов долларов. В этом случае каждый обладатель компендиума, согласно условиям Valve, получит 10 тысяч дополнительных Battle Points.

В прошлом году к этому моменту призовой фонд составил 9,2 миллиона долларов, годом ранее — 8,34 миллиона. Разработчики добавили в призовой фонд 1,6 миллиона долларов. Дальше призовой фонд формируется благодаря деньгам с продажи пропусков Dota 2.

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Сергей Сурепин
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