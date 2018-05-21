Белорусы сняли фильм про геймеров
Кадр видео Киностудия Беларусьфильм
Это будет детский фильм, который получил название "Правила геймера". Он выйдет в прокат 31 мая.
Киностудия "Беларусьфильм" выпускает в прокат новую ленту. Она получила название "Правила геймера".
Детский приключенческий фильм рассказывает историю четырёх школьников. Они сплотились для раскрытия давнего секрета. До этого они проводили своё свободное время за компьютером. Однако всё изменилось после найденных в подземелье старого храма предметов.
Главные роли исполнили местные актёры: Алина Рачковская, Фёдор Сушко, Марк Нестер, Игнат Скурко, Данила Кармалин. Режиссёр — Игорь Четвериков.