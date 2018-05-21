Белорусы сняли фильм про геймеров

Это будет детский фильм, который получил название "Правила геймера". Он выйдет в прокат 31 мая.

Детский приключенческий фильм рассказывает историю четырёх школьников. Они сплотились для раскрытия давнего секрета. До этого они проводили своё свободное время за компьютером. Однако всё изменилось после найденных в подземелье старого храма предметов.