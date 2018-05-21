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Опубликовано 21 мая 2018, 10:34

Умер режиссёр запрещённого в СССР фильма "Комиссар" Александр Аскольдов

Кадры из фильма "Комиссар".&nbsp;kino-teatr.ru

Кадры из фильма "Комиссар". kino-teatr.ru

Советский кинорежиссёр и писатель Александр Аскольдов скончался на 86-м году жизни. Он умер в одной из шведских больниц после продолжительной болезни, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на окружение Аскольдова.

Его похоронят в Швеции. Там живут дочь и внучка режиссёра.

Александр Аскольдов. Кадр из видео на YouТube

Александр Аскольдов. Кадр из видео на YouТube

Режиссёр известен тем, что в 1967 году снял фильм "Комиссар" по рассказу Василия Гроссмана "Бердичев", однако киноленту запретила цензура. Более того, Аскольдова исключили из партии и запретили заниматься профессиональной деятельностью. В итоге "Комиссара" смогли посмотреть только спустя 21 год, во время перестройки. При этом Госкино выпустило фильм в ограниченный прокат.

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Янковская Ольга
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