Умер режиссёр запрещённого в СССР фильма "Комиссар" Александр Аскольдов

Советский кинорежиссёр и писатель Александр Аскольдов скончался на 86-м году жизни. Он умер в одной из шведских больниц после продолжительной болезни, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на окружение Аскольдова.

Режиссёр известен тем, что в 1967 году снял фильм "Комиссар" по рассказу Василия Гроссмана "Бердичев", однако киноленту запретила цензура. Более того, Аскольдова исключили из партии и запретили заниматься профессиональной деятельностью. В итоге "Комиссара" смогли посмотреть только спустя 21 год, во время перестройки. При этом Госкино выпустило фильм в ограниченный прокат.