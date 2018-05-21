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Регион
Опубликовано 21 мая 2018, 11:23

"Годзилла" получит собственную киновселенную

Постер к фильму "Годзилла"/ &copy; Кинопоиск

Постер к фильму "Годзилла"/ © Кинопоиск

Кинокомпания Toho планирует выпускать по одному тематическому фильму каждые два года.

Топ-менеджер студии Toho Кэидзи Ота рассказал про планы, связанные с созданием собственной киновселенной. Она будет включать в себя Годзиллу и других культовых японских монстров.

Сейчас Годзилла входит в состав вселенной MonsterVerse. Её развитием занимаются Legendary и Warner Bros. Начался проект в 2014 году с ленты "Годзилла" ­— за ней последовал фильм "Конг: Остров Черепа".

В будущем году состоится премьера продолжения "Годзилла: Король монстров". Ещё через год должен выйти фильм "Годзилла против Конга". До 2021 года распространением продукции по "Годзилле" на западном рынке будет заниматься Голливуд. После права переходят к Toho.

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Сергей Сурепин
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