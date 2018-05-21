"Годзилла" получит собственную киновселенную

Кинокомпания Toho планирует выпускать по одному тематическому фильму каждые два года.

Топ-менеджер студии Toho Кэидзи Ота рассказал про планы, связанные с созданием собственной киновселенной. Она будет включать в себя Годзиллу и других культовых японских монстров.

Сейчас Годзилла входит в состав вселенной MonsterVerse. Её развитием занимаются Legendary и Warner Bros. Начался проект в 2014 году с ленты "Годзилла" ­— за ней последовал фильм "Конг: Остров Черепа".