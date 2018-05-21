"Годзилла" получит собственную киновселенную
Постер к фильму "Годзилла"/ © Кинопоиск
Кинокомпания Toho планирует выпускать по одному тематическому фильму каждые два года.
Топ-менеджер студии Toho Кэидзи Ота рассказал про планы, связанные с созданием собственной киновселенной. Она будет включать в себя Годзиллу и других культовых японских монстров.
Сейчас Годзилла входит в состав вселенной MonsterVerse. Её развитием занимаются Legendary и Warner Bros. Начался проект в 2014 году с ленты "Годзилла" — за ней последовал фильм "Конг: Остров Черепа".
В будущем году состоится премьера продолжения "Годзилла: Король монстров". Ещё через год должен выйти фильм "Годзилла против Конга". До 2021 года распространением продукции по "Годзилле" на западном рынке будет заниматься Голливуд. После права переходят к Toho.