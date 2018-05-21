Брэд Питт сыграл в фильме "Дэдпул-2" за чашку кофе
Кадр фильма "Дэдпул 2"/ © Кинопоиск
Продолжение масштабного комедийного боевика про Дэдпула переполнено камео и отсылками.
17 мая состоялась российская премьера фильма "Дэдпул-2". Ленте удалось стать лидером российского и американского прокатов. При этом в фильме обнаружили множество отсылок и камео.
Оказалось, что в ленте сыграл Брэд Питт. Ему досталась роль Невидимки. Этот персонаж погиб во время того, как совершал прыжок из вертолёта.
Также в Сети появилась информация, что актёр не требовал гонорар за участие в этом фильме. Всё дело в дружеских отношениях с Райаном Рейнольдсом, который сыграл главного персонажа фильма — Дэдпула. Питт попросил только оплатить одну чашку кофе, которую выпил во время работы.