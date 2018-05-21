Брэд Питт сыграл в фильме "Дэдпул-2" за чашку кофе

Продолжение масштабного комедийного боевика про Дэдпула переполнено камео и отсылками.

17 мая состоялась российская премьера фильма "Дэдпул-2". Ленте удалось стать лидером российского и американского прокатов. При этом в фильме обнаружили множество отсылок и камео.

Оказалось, что в ленте сыграл Брэд Питт. Ему досталась роль Невидимки. Этот персонаж погиб во время того, как совершал прыжок из вертолёта.