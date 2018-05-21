Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Кудрина на пост главы Счётной палаты

Комитет Госдумы по контролю и регламенту поддержал кандидатуру бывшего министра финансов Алексея Кудрина на пост председателя Счётной палаты РФ. Кроме того, Совету ГД предлагается рассмотреть вопрос о назначении главы СП уже 22 мая.

Как уже сообщалось, Татьяна Голикова была освобождена от должности главы Счётной палаты 17 мая. Она занимала эту должность с 2013 года.