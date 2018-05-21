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Регион
Опубликовано 21 мая 2018, 14:15

Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Кудрина на пост главы Счётной палаты

Алексей Кудрин. Фото: &copy; РИА Новости/Виталий Белоусов

Алексей Кудрин. Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Комитет Госдумы по контролю и регламенту поддержал кандидатуру бывшего министра финансов Алексея Кудрина на пост председателя Счётной палаты РФ. Кроме того, Совету ГД предлагается рассмотреть вопрос о назначении главы СП уже 22 мая.

Ранее президент РФ Владимир Путин внёс кандидатуру экс-министра финансов Алексея Кудрина на пост руководителя Счётной палаты.

Как уже сообщалось, Татьяна Голикова была освобождена от должности главы Счётной палаты 17 мая. Она занимала эту должность с 2013 года.

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Янковская Ольга
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