Стало известно, когда выйдет новая часть популярной игры Call of Duty

Согласно предварительной информации, у следующей части шутера будет сюжетная кампания.

Журналисты Gaming Intel получили уникальную информацию об игре Call of Duty: Modern Warfare 4. Несмотря на то что информация была у журналистов ещё в марте, они решили поделиться ей только сейчас.

Согласно полученной информации, за создание Call of Duty: Modern Warfare 4 отвечает студия Infinity Ward. Её состав недавно пополнили ключевые сотрудники Respawn Entertainment, ответственные за игру Titanfall.