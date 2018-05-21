Стало известно, когда выйдет новая часть популярной игры Call of Duty
Фото © Activision Publishing, Inc.
Согласно предварительной информации, у следующей части шутера будет сюжетная кампания.
Журналисты Gaming Intel получили уникальную информацию об игре Call of Duty: Modern Warfare 4. Несмотря на то что информация была у журналистов ещё в марте, они решили поделиться ей только сейчас.
Согласно полученной информации, за создание Call of Duty: Modern Warfare 4 отвечает студия Infinity Ward. Её состав недавно пополнили ключевые сотрудники Respawn Entertainment, ответственные за игру Titanfall.
Также стало известно, что Call of Duty: Modern Warfare 4 выйдет осенью 2019 года. Вместе с этим появилась информация, что новая игра получит сюжетную кампанию. Также не исключается, что в шутере не будет аналога "королевской битвы".