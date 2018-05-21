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Опубликовано 21 мая 2018, 13:43

Авторы Overwatch выпустили новый мультфильм по популярной игре

Разработчики представили новую карту. Всё это приурочено к годовщине популярного шутера.

Фото: &copy; кадр из видео YouTube/канал&nbsp;Overwatch RU

Фото: © кадр из видео YouTube/канал Overwatch RU

Начиная с 22 мая игроки Overwatch смогут принять участие в новом сезонном событии. Оно продлится до 12 июня и будет посвящено второй годовщине популярного шутера.

По этому случаю студия Blizzard Entertainment выпустила мультфильм "Хватай и пеки". Персонажи игры в нём предстают в виде фигурок.

Это первый случай, когда разработчики создали мультфильм не на основе CG, рисованной графики или движка игры, а при помощи кукольной анимации. В видео настольная фигурка Трейсер оживает и с привычной для персонажа настойчивостью берётся приготовить именинный тортик. Однако есть проблема — угрюмая фигурка Жнеца не собирается праздновать и помогать с подготовкой сюрприза.

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Сергей Сурепин
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