Авторы Overwatch выпустили новый мультфильм по популярной игре

Начиная с 22 мая игроки Overwatch смогут принять участие в новом сезонном событии. Оно продлится до 12 июня и будет посвящено второй годовщине популярного шутера.

Это первый случай, когда разработчики создали мультфильм не на основе CG, рисованной графики или движка игры, а при помощи кукольной анимации. В видео настольная фигурка Трейсер оживает и с привычной для персонажа настойчивостью берётся приготовить именинный тортик. Однако есть проблема — угрюмая фигурка Жнеца не собирается праздновать и помогать с подготовкой сюрприза.