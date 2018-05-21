Авторы Overwatch выпустили новый мультфильм по популярной игре
Разработчики представили новую карту. Всё это приурочено к годовщине популярного шутера.
Фото: © кадр из видео YouTube/канал Overwatch RU
Начиная с 22 мая игроки Overwatch смогут принять участие в новом сезонном событии. Оно продлится до 12 июня и будет посвящено второй годовщине популярного шутера.
По этому случаю студия Blizzard Entertainment выпустила мультфильм "Хватай и пеки". Персонажи игры в нём предстают в виде фигурок.
Это первый случай, когда разработчики создали мультфильм не на основе CG, рисованной графики или движка игры, а при помощи кукольной анимации. В видео настольная фигурка Трейсер оживает и с привычной для персонажа настойчивостью берётся приготовить именинный тортик. Однако есть проблема — угрюмая фигурка Жнеца не собирается праздновать и помогать с подготовкой сюрприза.