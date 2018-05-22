Леонид Слуцкий назвал фаворитов ЧМ-2018

— На мировых первенствах хозяева турнира всегда играют с особой заряженностью и настроем. Надеюсь, это произойдёт и с нашей командой и она покажет качественный футбол, — отметил тренер. — Есть восемь команд, которые в равной степени будут претендовать на победу на чемпионате мира: Бразилия, Аргентина, Франция, Испания, Бельгия, Англия, Португалия и Германия. Именно в составе этих сборных играет много молодых талантливых футболистов, но они уже все достаточно известны.