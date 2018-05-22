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Регион
Опубликовано 22 мая 2018, 03:16

Леонид Слуцкий назвал фаворитов ЧМ-2018

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Филиппов&nbsp;

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов 

Российский тренер и экс-наставник сборной РФ по футболу Леонид Слуцкий в интервью "Известиям" оценил шансы национальной команды на домашнем ЧМ и назвал фаворитов турнира.

— На мировых первенствах хозяева турнира всегда играют с особой заряженностью и настроем. Надеюсь, это произойдёт и с нашей командой и она покажет качественный футбол, — отметил тренер. — Есть восемь команд, которые в равной степени будут претендовать на победу на чемпионате мира: Бразилия, Аргентина, Франция, Испания, Бельгия, Англия, Португалия и Германия. Именно в составе этих сборных играет много молодых талантливых футболистов, но они уже все достаточно известны.

Слуцкий также добавил, что на грядущем чемпионате стоит обратить внимание на россиян Александра Головина, Романа Зобнина и Далера Кузяева, а также братьев Алексея и Антона Миранчуков.

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Александра Вишнякова
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