Леонид Слуцкий назвал фаворитов ЧМ-2018
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Российский тренер и экс-наставник сборной РФ по футболу Леонид Слуцкий в интервью "Известиям" оценил шансы национальной команды на домашнем ЧМ и назвал фаворитов турнира.
— На мировых первенствах хозяева турнира всегда играют с особой заряженностью и настроем. Надеюсь, это произойдёт и с нашей командой и она покажет качественный футбол, — отметил тренер. — Есть восемь команд, которые в равной степени будут претендовать на победу на чемпионате мира: Бразилия, Аргентина, Франция, Испания, Бельгия, Англия, Португалия и Германия. Именно в составе этих сборных играет много молодых талантливых футболистов, но они уже все достаточно известны.
Слуцкий также добавил, что на грядущем чемпионате стоит обратить внимание на россиян Александра Головина, Романа Зобнина и Далера Кузяева, а также братьев Алексея и Антона Миранчуков.