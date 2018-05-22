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Регион
Опубликовано 22 мая 2018, 04:22

Москалькова хочет лично посетить россиян, отбывающих наказание в США

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.&nbsp;Фото:&copy;РИА Новости/Виталий Белоусов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Фото:©РИА Новости/Виталий Белоусов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена лично посетить россиян, находящихся в заключении в США. Об этом она заявила газете "Известия".

— С самых разных сторон приходят сведения о жёстких условиях содержания россиян под стражей в американских тюрьмах. В этой ситуации важен конструктивный диалог с США, но, к сожалению, у них нет должности омбудсмена. Кроме того, в условиях изменения формата нашего консульства нужно подумать о возможности поездки в США и личного посещения россиян, — отметила омбудсмен.

В американских тюрьмах в настоящий момент находится более 30 граждан РФ, многие из которых не признают свою вину.

Ранее Москалькова рассказала, почему российские тюрьмы можно назвать "курортом" по сравнению с местами отбывания наказания в США.

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Александра Вишнякова
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