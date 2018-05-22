Москалькова хочет лично посетить россиян, отбывающих наказание в США

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена лично посетить россиян, находящихся в заключении в США. Об этом она заявила газете "Известия".

— С самых разных сторон приходят сведения о жёстких условиях содержания россиян под стражей в американских тюрьмах. В этой ситуации важен конструктивный диалог с США, но, к сожалению, у них нет должности омбудсмена. Кроме того, в условиях изменения формата нашего консульства нужно подумать о возможности поездки в США и личного посещения россиян, — отметила омбудсмен.

В американских тюрьмах в настоящий момент находится более 30 граждан РФ, многие из которых не признают свою вину.