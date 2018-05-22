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Регион
Опубликовано 22 мая 2018, 05:08

Автобус насмерть сбил сотрудника авиакомпании в аэропорту Лиссабона

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Canadian Pacific

Фото: © flickr.com/Canadian Pacific

Сотрудника ирландской авиакомпании Ryanair днём 21 мая в аэропорту Лиссабона насмерть сбил автобус. Прибывшие на место спасательные службы смогли только констатировать смерть 47-летнего португальца, сообщает Daily Mail.

По предварительной информации, мужчина помогал коллеге припарковать транспортное средство около второго терминала аэровокзала, но тот не успел вовремя затормозить и совершил наезд. Как отмечается, в момент инцидента автобус был пуст.

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Эмила Сидорова
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