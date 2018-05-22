Автобус насмерть сбил сотрудника авиакомпании в аэропорту Лиссабона

Сотрудника ирландской авиакомпании Ryanair днём 21 мая в аэропорту Лиссабона насмерть сбил автобус. Прибывшие на место спасательные службы смогли только констатировать смерть 47-летнего португальца, сообщает Daily Mail.

По предварительной информации, мужчина помогал коллеге припарковать транспортное средство около второго терминала аэровокзала, но тот не успел вовремя затормозить и совершил наезд. Как отмечается, в момент инцидента автобус был пуст.