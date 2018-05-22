Появилась игровая платформа, которая поможет психически больным детям

Учёные уже не раз доказывали, что видеоигры оказывают влияние на психику детей. Разработчики решили воспользоваться этим.

Стало известно, что появилась новая игровая платформа Mightier. Она подтверждает тот факт, что игры на самом деле оказывают влияние на психику детей.

По словам разработчикам, новая платформа поможет детям с психическими заболеваниями. Также создатели платформы заявили, что они провели ряд исследований, которые показывают, что в некоторых случаях платформа может быть намного эффективнее, чем медикаменты.