В Госдуме попросили США не переживать из-за "неудачных" испытаний ракет в России

Самым главным, по мнению Александра Шерина, является то, чтобы срабатывали те виды вооружений, которые уже введены в эксплуатацию.

В Госдуме призвали США не беспокоиться из-за "неудачных" испытаний российских ракет, так как это — неотъемлемая часть испытаний и работы по созданию вооружений в целом. Такую точку зрения высказал зампред комитета парламента по обороне Александр Шерин, комментируя сообщения американских СМИ о якобы неудачных запусках ракет с ядерной энергоустановкой.

— Для того испытания и проводятся, чтобы они были неудачными, а потом в эти неудачные испытания вносить коррективы, — приводит его слова РИА "Новости". — Во всём мире испытывают ракеты, и они с первого раза никуда не летят.

Шерин отметил, что запуски, которые ранее пыталась проводить Великобритания, оказались неудачными.

— Самое главное, чтобы те виды вооружений, которые уже в эксплуатацию встали, на боевое дежурство, чтобы они срабатывали, — добавил парламентарий. — А они срабатывать будут. Пусть американцы не волнуются.