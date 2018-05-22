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Опубликовано 22 мая 2018, 09:55

Один из персонажей новых "Мстителей" украл последние слова у Человека-паука

&nbsp;Фото &copy; Vianney Le Caer/Invision/AP

 Фото © Vianney Le Caer/Invision/AP

Актёр Себастиан Стэн решил поделиться, какими были бы последние слова его героя в "Войне бесконечности".

На Wizard World прошла сессия ответов на вопросы. В ней принимал участие актёр Себастиан Стэн. Он рассказал, какими были бы последние слова его персонажа Баки Барнса (Зимний солдат) в ленте "Мстители: Война бесконечности".

Персонаж Зимний Солдат стал первой жертвой главного злодея Таноса. Перед тем как рассыпаться в пепел, ему удалось произнести одну фразу: "Стив?".

По словам актёра, он вдохновился своим коллегой Томом Холландом (Человек-паук). Стэн в шутку сказал, что полностью фраза его персонажа звучала бы так: "Стив? Я что-то плохо себя чувствую". Именно эту фразу в конце "Войны бесконечности" произнёс Питер Паркер.

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Сергей Сурепин
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