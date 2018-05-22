Один из персонажей новых "Мстителей" украл последние слова у Человека-паука

Актёр Себастиан Стэн решил поделиться, какими были бы последние слова его героя в "Войне бесконечности".

На Wizard World прошла сессия ответов на вопросы. В ней принимал участие актёр Себастиан Стэн. Он рассказал, какими были бы последние слова его персонажа Баки Барнса (Зимний солдат) в ленте "Мстители: Война бесконечности".

Персонаж Зимний Солдат стал первой жертвой главного злодея Таноса. Перед тем как рассыпаться в пепел, ему удалось произнести одну фразу: "Стив?".