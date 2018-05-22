Режиссёр "Хана Соло" рассказал, как Джордж Лукас повлиял на фильм

Рон Ховард решил раскрыть подробности, как создатель "Звёздных войн" помогал с новой лентой.

Режиссёр фильма "Хан Соло: Звёздные войны. Истории" Рон Ховард дал интервью ComicBook. Он рассказал, как Джордж Лукас, создатель франшизы, повлиял на ленту.

По словам Ховарда, Лукас проходил мимо и зашёл на съёмочную площадку. Ховард заявил, что такое случается достаточно редко, однако Лукас сделал это, чтобы продемонстрировать свою поддержку. Режиссёр "Хана Соло" считает, что это очень круто.

Ховард добавил, что Лукас не только лестно отзывался о картине, но и был уверен, что режиссёр поймёт, как сфокусироваться на развлекательной ценности персонажей. Ховард остался доволен работой с Лукасом.